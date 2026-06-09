Jutgen un acusat de contactar amb un menor de 14 anys per una aplicació i agredir-lo sexualment a Lloret de Mar
El processat assegura que creia que era més gran i les acusacions subratllen que la víctima no tenia edat per consentir
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 13 anys de presó per contactar amb un menor de 14 anys a través d'una aplicació i agredir-lo sexualment a Lloret de Mar l'agost del 2023. El judici ha començat amb la declaració del processat, que ha reconegut que va mantenir relacions sexuals "consentides" amb la víctima, però ha negat que sabés la seva edat real. De fet, ha assegurat que li va dir que tenia "16 o 17 anys". La sala ha reproduït la declaració del menor com a prova preconstituïda. L'adolescent també va dir que les relacions sexuals van ser voluntàries i asseverava que li va dir que tenia 15 anys. Les acusacions demanen la condemna de l'acusat perquè la víctima no tenia edat legal per consentir.
L'acusat, que aleshores tenia 22 anys, i la víctima es van conèixer a través de l'aplicació Grindr a principis d'agost del 2023. El menor va explicar durant l'exploració a l'equip d'assessorament tècnic penal, feta després de denunciar els fets, que s'havia registrat a la plataforma perquè tenia ganes de contactar amb nois de la seva edat i orientació sexual.
Tots dos van començar a parlar a través de l'aplicació, però poc després van continuar les converses per Instagram i van quedar per conèixer-se en persona. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que, durant aquestes primeres converses, la víctima ja li va dir al processat l'edat que tenia. De fet, el menor va exposar que li va assegurar que tenia 15 anys perquè li faltava poc temps per complir-los.
Tots dos admeten que van quedar per primer cop a Girona, però la trobada no es va arribar a produir mai. El menor es va desplaçar fins a la ciutat i, un cop allà, no va aconseguir contactar amb l'acusat. "Em va dir que s'havia adormit i em va molestar", va declarar la víctima.
Per això, quan uns dies més tard van tornar a parlar per quedar, va ser el processat qui es va desplaçar a Lloret de Mar amb cotxe. Les acusacions sostenen que es van trobar la mitjanit del 20 d'agost i que van anar fins a la zona de cala Canyelles, un "lloc poc concorregut". Allà, l'acusat "guiat amb l'ànim d'atemptar contra la llibertat sexual de la víctima i amb ple coneixement de la seva edat", va mantenir relacions sexuals amb la víctima.
Tant la víctima com l'acusat admeten les relacions i diuen que van ser consentides. La fiscalia i l'acusació particular esgrimeixen, però, que el menor no tenia edat legal de consentiment, que se situa en els 16 anys, i que, per tant, va ser una agressió sexual.
La fiscal ha asseverat que tant l'aspecte físic del menor com la seva manera de parlar evidenciaven que era "encara un nen" i sosté que el processat sabia que tenia menys de 16 anys.
El menor va explicar a la seva germana que havia tingut relacions amb un major d'edat i ella, al seu torn, ho va explicar als seus educadors referents, que van activar el protocol per delictes sexuals.
Les acusacions demanen 13 anys de presó per un delicte de ciberassetjament sexual a menor (child grooming) i un delicte d'agressió sexual. En concepte de responsabilitat civil, volen que el processat indemnitzi el menor amb 20.000 euros pel dany moral.
La defensa, per contra, demana l'absolució i remarca que no s'ha acreditat que sabés l'edat de la víctima. En paral·lel, també esgrimeix la possible aplicació de l'article 183 bis, que és el que eximeix de responsabilitat penal quan "l'autor sigui una persona pròxima el menor en edat i grau de desenvolupament o maduresa física i psicològica".
El judici, que s'ha fet a la secció tercera, ha quedat vist per a sentència.
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