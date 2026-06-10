Detingut un jove a Caldes per estafar com a mínim 3.000 euros amb falses entrades per a un concert de Bad Bunny
La investigació dels Mossos d’Esquadra continua oberta perquè altres comissaries han rebut denúncies contra la mateixa persona
Els Mossos d’Esquadra van detenir l’1 de juny a Caldes de Malavella un jove de 19 anys com a presumpte autor de vuit delictes d’estafa relacionats amb la venda d’entrades falses per a un concert de Bad Bunny a l’Estat espanyol. Fins ara, no comptava amb antecedents policials.
La investigació va començar el 25 de maig, després que la comissaria de Girona rebés les primeres denúncies de víctimes de Girona ciutat i de la comarca del Gironès. Segons la informació recollida pels Mossos, les víctimes contactaven amb el jove mitjançant aquest servei de missatgeria i pagaven per unes entrades que, suposadament, havien de rebre 48 hores abans del concert.
Les persones afectades confiaven en el venedor perquè hi arribaven a través d’un amic comú. Quan s’acostava la data de l’esdeveniment i intentaven activar les entrades, descobrien que el contacte havia desaparegut, que no recuperarien els diners i que les entrades no existien.
Fins ara, els Mossos d’Esquadra han recollit la denúncia de vuit persones, que haurien estat estafades per un import total de 2.820 euros. A partir d’aquestes denúncies, la policia va identificar el presumpte autor i el va localitzar i detenir l’1 de juny.
Més víctimes
La investigació continua oberta perquè altres comissaries de Catalunya també han rebut denúncies contra la mateixa persona per estafes similars en la compravenda d’entrades del mateix concert i amb el mateix procediment. Per aquest motiu, els Mossos no descarten que hi hagi més víctimes.
Els Mossos recomanen comprar entrades només a través de canals oficials i plataformes acreditades. També alerten de la conveniència de desconfiar d’enllaços sospitosos, contactes sense verificar i ofertes amb preus molt inferiors als habituals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
- Arnau Ramió, expert en IA: 'Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible
- Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
- El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: 'És històric, siguis o no catòlic
- Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos