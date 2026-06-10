Els Comuns demanen garanties pel finançament de les dessaladores de Tordera II i Foix
La formació pregunta al Govern pel calendari i els recursos previstos per reduir la dependència de l’aigua del Ter i descartar l’ús de l’Ebre
Els Comuns han registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè el Govern aclareixi l’estat administratiu, tècnic i pressupostari de les noves dessaladores de Tordera i Foix. La formació vol saber quines garanties hi ha sobre el finançament d’aquestes infraestructures i quin calendari preveu l’executiu per fer-les realitat.
La iniciativa ha estat presentada pel diputat Lluís Mijoler, que demana informació sobre les aportacions previstes de l’Estat, la Generalitat i els fons europeus per tirar endavant les plantes ITAM Tordera II i ITAM Foix. Els Comuns també pregunten si hi ha hagut alguna modificació o ajornament dels fons previstos inicialment i com es garantirà el finançament necessari per completar les dues obres.
Actuacions estratègiques
La formació considera que aquestes dessaladores són actuacions estratègiques per augmentar la resiliència de Catalunya davant l’emergència climàtica i els episodis de sequera. En aquest sentit, defensa que l’acceleració dels projectes ha de permetre reduir progressivament la dependència hídrica que l’àrea de Barcelona manté respecte als cabals del riu Ter.
Els Comuns també vinculen aquestes infraestructures amb la necessitat de descartar definitivament l’ús d’aigua de l’Ebre. Segons remarquen, la seguretat pressupostària és clau per evitar que la manca de recursos acabi sent una excusa per no completar unes obres que han d’ajudar a reduir la pressió sobre altres conques.
La bateria de preguntes reclama igualment un calendari detallat, des de la redacció dels projectes fins a la seva entrada en funcionament. El grup parlamentari expressa preocupació per possibles retards respecte als terminis anunciats inicialment i demana quines mesures preveu adoptar el Govern per evitar que, si les obres s’endarrereixen, l’àrea de Barcelona augmenti la seva dependència estructural d’altres conques.
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