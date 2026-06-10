El Mercat de Lloret incorpora el referent del pa artesà de qualitat casamoner
La regidora de Promoció Econòmica remarca que amb operadors d'aquesta talla, l'espai es perfila com un dels mercats de referència a les comarques gironines
El Mercat de Lloret ha incorporat casamoner, una empresa gironina especialitzada en pa d'alta qualitat. L'Ajuntament remarca que representa "un pas més en la consolidació d'una oferta comercial basada en l'excel·llència i el producte de proximitat".
La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, ha destacat que “ens fa especial il·lusió la incorporació de casamoner, perquè és un operador del territori amb un alt valor afegit i un clar compromís amb la qualitat. Amb operadors d’aquesta talla, el Mercat de Lloret es perfila com un dels mercats de referència de la demarcació de Girona”.
Aquesta incorporació se suma a la de Ametller Origen, anunciada recentment, i consolida el projecte amb marques de primer nivell. En les pròximes setmanes es preveu l’anunci de nous operadors que completaran una oferta moderna, diversa i alineada amb les noves tendències de consum.
L’objectiu final és convertir el Mercat de Lloret en un pol d’atracció econòmica i social, tant per al municipi com per al conjunt del territori.
Pastisseria i cafeteria
Al mercat lloretenc, casamoner oferirà pans, pastissos, dolços i productes salats, així com un espai de cafeteria-bar concebut com a punt de trobada acollidor. Aquesta nova proposta contribuirà a dinamitzar l’activitat comercial i a enriquir l’experiència dels visitants.
El prestigi de casamoner es fonamenta, entre altres reconeixements, en la distinció obtinguda pel seu mestre forner, guardonat amb el premi al millor pa de Girona l’any 2025 en el marc del Premi Pa d’Or. Aquest guardó avala una trajectòria marcada per la qualitat, la tradició i la innovació.
Amb una filosofia que combina processos artesanals amb tècniques actuals, l’empresa treballa amb massa mare i farines ecològiques per elaborar diàriament una àmplia gamma de productes.
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