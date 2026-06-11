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Un incendi crema la sala de calderes de la zona de spa del Golf de Caldes de Malavella

No es van haver de lamentar ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

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Eva Batlle

Eva Batlle

Caldes de Malavella

Un incendi va cremar dimecres la sala de calderes de l’espai Wellness del Golf de Caldes de Malavella. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el foc es va concentrar en aquesta zona de l’edifici, on hi ha una instal·lació de calderes que funciona amb un sistema geotèrmic.

Els Bombers van desplaçar en rebre l'avís poc abans de la mitjanit fins al lloc vuit dotacions, que van treballar en les tasques d’extinció de les flames. Cap a tres quarts d’una, l’incendi ja havia quedat apagat.

El foc va afectar principalment la sala de calderes, mentre que la planta superior de l’edifici del centre de benestar, on hi ha les oficines i altres estances, només va quedar afectada pel fum.

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Segons els Bombers, no es van haver de lamentar ferits.

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