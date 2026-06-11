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La gossa policia de Vidreres permet detenir un home amb metamfetamina

Els agents locals van detenir un home per un delicte contra la salut pública

La gossa policia de Vidreres amb la droga intervinguda.

La gossa policia de Vidreres amb la droga intervinguda. / ajuntament de Vidreres

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Eva Batlle

Eva Batlle

Vidreres

La gossa policia de Vidreres va detectar més de 22 grams de metamfetamina durant un control nocturn de seguretat ciutadana que va acabar amb un home detingut per un presumpte delicte contra la salut pública.

Els fets van passar el 6 de juny, en el marc d’un dispositiu preventiu de la Policia Local de Vidreres amb el suport de la Unitat Canina K9, especialitzada en la detecció de substàncies estupefaents.

Durant el control, la gossa va marcar la possible presència de droga. Arran d’aquesta indicació, els agents van localitzar la substància i van intervenir més de 22 grams de metamfetamina. L’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

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Segons l’Ajuntament de Vidreres, la Policia Local mantindrà actius aquest tipus de dispositius preventius en matèria de seguretat ciutadana. L'alcalde Jordi Camps en un comunicat assegura que aquesta unitat s’ha consolidat com una eina eficaç en la prevenció i lluita contra el tràfic de drogues i contribueix de manera significativa a reforçar la seguretat dels veïns i veïnes del municipi.

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