Un incendi crema dos cotxes i un magatzem amb bateries en un taller mecànic de Santa Coloma de Farners
Les flames van provocar el col·lapse parcial de la coberta de la nau i no hi va haver ferits
Els Bombers van extingir ahir al vespre un incendi totalment desenvolupat en un taller mecànic de Santa Coloma de Farners, situat al carrer de Vic. L’avís es va rebre dimecres al vespre, cap a tres quarts d'onze de la nit, a través del telèfon d’emergències 112, i fins al lloc s’hi van desplaçar deu dotacions dels Bombers.
Quan els efectius van arribar-hi, el foc estava totalment desenvolupat. Les flames afectaven la planta baixa de la nau, on cremaven dos turismes, i també la primera planta, on hi havia un magatzem de bateries. Segons els Bombers, l’incendi es va donar per controlat poc després d'un quart de dotze de la nit de dimecres i es va extingir cap a dos quarts d’una de la matinada d’aquest dijous.
El foc va afectar aproximadament el 20% de la nau. A més, la coberta va col·lapsar parcialment i els Bombers van detectar signes de deformació i esquerdes a la façana principal, amb risc de col·lapse.
Per aquest motiu, es va demanar a la Policia Local el tall de l’accés al carrer i la retirada dels vehicles estacionats davant de la nau i als punts més propers. Els Bombers també van revisar les naus veïnes i els habitatges adossats del voltant per descartar afectacions.
Segons han informat els Bombers, no hi va haver ferits. L’accés a la zona havia de quedar restringit fins que els tècnics municipals valoressin l’estat de l’edifici i determinessin les mesures de seguretat necessàries.
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