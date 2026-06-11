Palamós protegeix La Fosca i Castell dels incendis forestals
Els treballs de prevenció s'estendran a altres zones forestals del municipi
L’Ajuntament de Palamós ha posat en marxa noves actuacions de prevenció d’incendis forestals als àmbits de La Fosca i Castell de Palamós, amb l’objectiu de reduir el risc de propagació del foc en zones especialment sensibles durant els mesos d’estiu.
Les tasques, que s’estan duent a terme durant les darreres setmanes, van a càrrec de l’ADF Gavarres Marítima, amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient del consistori.
Les actuacions se centren en el desbrossament i la neteja de les franges boscoses situades als principals accessos a aquests espais naturals.
En concret, s’està treballant en la retirada del sotabosc als laterals de camins i carreteres, com la via que connecta la benzinera de Sant Joan amb La Fosca, així com els accessos a Castell des del càmping King's i el pont de la riera de Castell. Les franges netejades abasten aproximadament 10 metres a banda i banda dels camins, una mesura clau per reduir la càrrega de combustible vegetal.
Aquesta intervenció no només disminueix el risc d’incendi, sinó que també facilita l’accés dels vehicles d’emergència, com els camions de bombers, millorant la capacitat de resposta en cas d’incidència.
A més, el pla de prevenció s’estendrà properament a altres zones forestals del municipi. L’Àrea de Medi Ambient preveu impulsar noves actuacions als barris d’es Pla i del Figuerà, així com al Puig Cargol i a l’entorn de l’aparcament situat a la plana de Castell.
Amb aquestes iniciatives, Palamós reforça el seu compromís amb la protecció del medi natural i la seguretat del territori davant el risc creixent d’incendis forestals.
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