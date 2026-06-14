L’oposició de Lloret denuncia que la comissaria de la policia local va tancar dissabte per manca d'agents
Tots per Lloret, Junts i ERC asseguren que per primera vegada no hi havia prou efectius per mantenir-la oberta i ho consideren un «fracàs» de l'equip de govern
Els grups municipals de Tots per Lloret, Junts Lloret i ERC Lloret han denunciat el tancament de la comissaria de la Policia Local de la localitat per manca d’efectius, una situació que, segons asseguren, no s’havia produït mai fins ara. Les tres formacions de l’oposició afirmen que dissabte a la nit no hi havia prou agents disponibles per mantenir obertes les dependències policials de Lloret i que la vigilància de l’edifici es va haver de substituir per un servei extern encarregat a una empresa privada.
L’oposició considera que l’episodi és la conseqüència més greu del conflicte laboral que s’arrossega des de fa mesos a l’Ajuntament i acusa el govern municipal, encapçalat per l’alcalde, Adrià Lamelas (PSC), d’haver deixat degradar la situació fins a afectar un servei essencial. Els tres grups sostenen que els representants sindicals ja havien advertit reiteradament de la manca d’avenços en la negociació i de les dificultats creixents per cobrir determinats serveis.
El portaveu de Junts Lloret, Jordi Martínez, afirma que «fa mesos que els treballadors, els sindicats i els grups de l’oposició alertem que la situació era insostenible». Segons ell, «el govern ha preferit ignorar els avisos i avui ens trobem davant d’un fet que mai s’havia produït a Lloret». El regidor considera que «tancar una comissaria de policia per falta d’efectius és la constatació que el conflicte s’ha deixat degradar fins a límits inadmissibles».
En la mateixa línia, l’exalcalde i portaveu de Tots per Lloret, Albert Robert, rebutja que es tracti d’una incidència aïllada. «El més preocupant és que això no és un problema puntual ni una incidència d’un dia. És el resultat de mesos de manca de diàleg, de manca de planificació i d’incapacitat per gestionar els recursos humans municipals», assegura. Robert afegeix que «quan els problemes es deixen podrir, acaben afectant els serveis essencials i avui ho estem veient de la manera més greu possible».
ERC també atribueix la situació a una manca de direcció política. El seu portaveu, Albert Ferràndez, considera «especialment greu» que passi en un municipi on, segons ell, el govern ha fet de la seguretat un dels seus principals discursos. «Mentre es fan anuncis, campanyes, declaracions i vídeos setmanals a les xarxes socials, la realitat és que avui no són capaços ni de garantir l’obertura de la seva pròpia comissaria», afirma. Ferràndez conclou que «el problema no és laboral. El problema és de lideratge».
Reprovació de l'alcalde
El conflicte intern a l’Ajuntament de Lloret ja va arribar fa pocs dies al ple municipal. En una sessió extraordinària sobre la situació dels recursos humans, convocada a instàncies de l’oposició, es va aprovar una moció que incloïa la reprovació de Lamelas com a màxim responsable de la situació. Els grups signants recorden ara que l’alcalde no va obtenir el suport del seu soci de govern, els Comuns, ni el de Sumem, que durant el mandat ha estat un suport habitual de l’executiu.
Durant aquell ple, l’equip de govern va defensar que des del 2024, en matèria de personal de l'Ajuntament, ha «reforçat àrees que considerem essencials»
Tots per Lloret, Junts i ERC afirmen però que el malestar ja no afecta només la Policia Local, sinó diferents àrees municipals, i citen les mobilitzacions sindicals, la suspensió d’hores extraordinàries, les baixes laborals, les dificultats per cobrir serveis i la sortida de professionals com a símptomes d’una crisi més àmplia dins l’organització municipal.
Els tres grups consideren que una població turística com Lloret, que supera àmpliament el milió de visitants anuals, no es pot permetre arribar a una situació en què la comissaria de la Policia Local hagi de tancar per manca d’efectius. Per a l’oposició, es tracta d’un «fracàs polític sense precedents» que exigeix una resposta immediata del govern municipal.
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