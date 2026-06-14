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Tossa de Mar celebra una nova edició de la Rua de Carnaval d'Estiu

Una de les novetats més destacades va ser l’estrena del grup de batucada de l’Escola Municipal de Música de Tossa

Una imatge de la rua Carnaval d'Estiu celebrada dissabte a la nit a Tossa de Mar.

Una imatge de la rua Carnaval d'Estiu celebrada dissabte a la nit a Tossa de Mar. / Marc Sureda

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Redacció

Redacció

Tossa de Mar

Tossa de Mar va viure aquest dissabte a la nit una nova edició de la rua de Carnaval d’Estiu. La celebració va comptar amb la participació de les colles locals Canya i Conya, Les Drac’s i Els Guapos, que van compartir desfilada amb les colles convidades Sa Gresca de Lloret de Mar i Mar i Muntanya de Santa Cristina d’Aro.

Una de les novetats més destacades d’aquesta edició va ser l’estrena del grup de batucada de l’Escola Municipal de Música de Tossa, que va posar ritme a la rua i va rebre una gran acollida per part del públic.

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