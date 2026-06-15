Blanes impulsarà un sistema de vigilància amb intel·ligència artificial per prevenir ofegaments a les platges
La tecnologia permet analitzar en tems real el comportament d'usuaris a l'aigua i identificar dinàmiques de risc
El Servei de Salvament i Socorrisme estrena un nou contracte de gestió i incorpora millores
L’Ajuntament de Blanes està treballant en la incorporació d’un sistema de vigilància basat en intel·ligència artificial per reforçar la seguretat a les seves platges i prevenir situacions de risc com els ofegaments. El nou sistema s’implantarà properament a l’extrem de la platja de S’Abanell, a la zona més allunyada del passeig marítim, concretament al final de l’avinguda Vila de Madrid, molt a prop de la desembocadura de la Tordera. Es tracta d’un punt especialment sensible on les condicions del mar poden comportar més perill per als banyistes. És una de les millores al Servei de Salvament i Socorrisme a les platges que s'ha posat en marxa aquest cap de setmana.
La tecnologia amb IA permetrà analitzar en temps real el comportament dels usuaris a l’aigua i identificar dinàmiques que poden indicar situacions de risc, com dificultats per nedar o possibles ofegaments. Quan es detecti algun d’aquests patrons, el sistema generarà una alerta que serà gestionada pels equips de salvament per intervenir amb la màxima rapidesa.
Segons fonts municipals, aquesta eina no substituirà en cap cas la vigilància humana, sinó que actuarà com un suport per als socorristes, millorant la capacitat de detecció i reduint el temps de resposta davant emergències.
El sistema d’intel·ligència artificial s’ha desenvolupat i entrenat durant els darrers tres anys a partir de casos reals en què persones es trobaven en perill d’ofegar-se. Aquest procés ha permès que la tecnologia aprengui a reconèixer patrons de comportament associats a situacions crítiques al medi marí.
Amb aquesta aposta per la innovació, Blanes es posiciona com un dels municipis capdavanters en l’ús de tecnologia avançada aplicada a la seguretat a les platges, amb l’objectiu de reduir riscos i millorar la protecció dels banyistes durant la temporada turística.
El Servei de Salvament i Socorrisme està coordinat amb Protecció Civil i estrena un nou model de gestió a càrrec de l'empresa Proactiva. L'Ajuntament destaca que està especialitzada en salvament marítim i opera a la majoria de platges de la Costa Brava. És coneguda per ser l'empresa matriu de l'ONG Open Arms.
El contracte del servei té una durada de dos anys i un pressupost superior als 800.000 euros. L’operatiu està format per 17 efectius distribuïts entre les diferents platges, a més d’un coordinador i un patró d’embarcació. El període de servei va començar el passat dissabte, i s'allargarà fins al 13 de setembre.
Pel que fa les millores, una de les novetats és la incorporació d'un quart lloc de socors a la confluència del Passeig de S'Abanell amb el carrer Mercè Rodoreda i que se suma als existents a Cala Bona, Blanes Centre i S'Abanell.
També s’han reforçat els mitjans de rescat. A l’embarcació lleugera habitual s’hi afegeix una moto d’aigua equipada amb llitera, que permet actuar amb més rapidesa i seguretat en rescats marítims. A més, s’han incorporat set taules de rescat, una per a cada cadira de vigilància, facilitant la intervenció immediata dels socorristes en situacions de risc.
Formació per a la ciutadania
Durant l’estiu s’organitzaran tallers de primers auxilis oberts a persones de totes les edats, amb l’objectiu de fomentar la conscienciació i millorar la capacitat de resposta davant emergències.
En aquesta línia, també es treballa per portar a Blanes el vaixell Astral, vinculat a Open Arms, com a eina de sensibilització sobre el salvament marítim.
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