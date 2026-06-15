L'alcalde de Lloret manté "voluntat de diàleg" pel conflicte a la Policia Local després de 38 baixes el cap de setmana
Llança un missatge demanant responsabilitat i subratlla que han hagut de contractar seguretat privada
L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha llançat un missatge després que el conflicte laboral a la Policia Local hagi registrat "38 absències simultànies" durant el cap de setmana i hagi deixat el municipi sense patrulles durant la nit. "És una situació extraordinària, molt preocupant i que no ens agrada en absolut", ha afirmat l'alcalde que assenyala que l'equip de govern ha hagut de contractar seguretat privada i sol·licitar a Interior un reforç de Mossos d'Esquadra per "garantir la seguretat mentre la situació es resol". Segons l'alcalde, fa mesos que estan negociant amb els representants de la policia per tancar un acord que millori les condicions laborals però situa com a línia vermella "no traspassar la legalitat".
Lamelas assevera que com a alcalde no rubricarà cap acord que "contravingui" la legalitat i exposa al vídeo institucional que compten amb informes tècnics advertint que algunes de les demandes fetes pels policies no es poden assumir: "No puc firmar allò que els tècnics consideren contrari a llei".
Per això, fa una crida als policies a continuar amb el diàleg per la via de la negociació i els insta a recordar que, més enllà "del conflicte concret", la majoria es van fer policies per la "vocació de servei", que implica "protegir, ajudar i estar al costat de la ciutadania". "Tot treballador té dret a reivindicar allò que consideri just, però també cal tenir en compte que la seguretat pública no és un servei qualsevol, és un servei essencial", ha afegit.
Adirà Lamelas es compromet al vídeo a "treballar sense descans per recuperar la normalitat absoluta" i a continuar dialogant i negociant per trobar solucions: "Però sempre des del respecte institucional, la legalitat i posat per damunt de qualsevol altre interès el benestar de tots els lloretencs". L'alcalde clou el vídeo instant treballar "amb serenor, responsabilitat i sentit municipal".
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