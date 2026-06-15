Lloret torna a passar la nit sense patrulles locals per falta d'agents
La comissaria de la Policia ha quedat per segona nit consecutiva "tancada" i durant la nit amb un sol agent i un vigilant privat per custodiar l’edifici
La comissaria de la Policia Local de Lloret de Mar ha tornat a estar "tancada" i per tant, ha funcionat a mig gas per segona nit consecutiva per manca de personal. Segons fonts policials, durant la nit de diumenge a les dependències només hi havia un agent, una situació que ha impedit que hi hagués sortides d’agents locals al municipi.
Davant aquesta manca d’efectius, els avisos vinculats a la seguretat ciutadana han estat derivats als Mossos d’Esquadra, que ja havien reforçat la seva presència arran de la situació viscuda el dia anterior. La manca de patrulles locals operatives es produeix en plena crisi interna a l’Ajuntament per la gestió dels recursos humans municipals.
A més, segons les mateixes fonts, les instal·lacions van estar custodiades per un vigilant de seguretat privada, ja que es tracta d’un equipament on s’hi emmagatzemen les armes dels agents de la Policia Local.
Segona nit
Aquest nou episodi arriba després que dissabte a la nit la comissaria ja quedés afectada per la manca d’efectius. Els grups municipals de Tots per Lloret, Junts Lloret i ERC Lloret van denunciar diumenge que, per primera vegada, no hi havia prou agents disponibles per mantenir el servei amb normalitat i van considerar-ho un «fracàs» de l’equip de govern.
L’Ajuntament, per la seva banda, va atribuir la situació de dissabte a una acumulació d’incidències internes. En un comunicat, el consistori va explicar que aquell dia «es van produir 20 incidències entre baixes i indisposicions entre els tres torns de la Policia Local» i que, com a conseqüència, el torn de nit no va disposar d’efectius.
El govern municipal també va assegurar que mantenia contacte permanent amb la Conselleria d’Interior i que els Mossos d’Esquadra havien reforçat la seva presència per compensar la manca d’agents locals.
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