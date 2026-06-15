Veïns de la plaça del Firal de Santa Coloma denuncien el soroll de les terrasses i instal·len un sonòmetre
Els residents es queixen de l'excés de terrasses i activitat a la plaça amb problemes de mobilitat i episodis d'actes incívics
Un grup de veïns de la plaça del Firal de Santa Coloma de Farners es queixen de l'excessiva activitat a aquest espai públic on asseguren el 80% està ocupat per terrasses. Porten mesos de queixes i denuncies que han adreçat a l'Ajuntament i al Síndic de Greuges. Una de les conseqüències de l'activitat és el soroll i per demostrar-ho han instal·lat un sonòmetre que mesura el soroll que generen terrasses i bars i que es pot consultar online. Demanen aturar qualsevol nova ocupació i avaluar l'activitat en aquest espai públic.
El sonòmetre situat en un dels edificis de la plaça registra els nivell de soroll en temps real. Amb suport d'intel·ligència artificial detecta quan se superen els límits establers per l'ordenança municipal i genera informes que seran transmesos a l'Ajuntament en forma de denúncia, han informat els veïns en un comunicat conjunt. El soroll es pot comprovar des de soroll-al-firal.web.app.
La preocupació veïnal i les molèsties fa temps que s'arrosseguen. Però s'ha intensificat arran de l'autorització d'una nova terrassada que consideren agreuja la situació que qualifiquen de "saturació d'usos" en un dels espais més concorreguts del municipi. Segons expliquen, és la setena ocupació a la plaça.
L'espai concentra una elevada activitat comercial, social i de mobilitat, amb la presència d'establiments comercials, ,zones d'aparcament, itineraris escolars, serveis municipals, el mercat setmanal i diversos negocis de restauració.
Els veïns afirmen que hi ha dificultat per a la mobilitat de persones grans, famílies amb cotxets i infants. També es queixen d'episodis habituals de soroll nocturn, crits, actes incívics i acumulació de residus, especialment durant caps de setmana i mesos d’estiu.
Consideren que l’Ajuntament hauria d’aturar qualsevol nova ocupació fins que s’analitzi globalment l’impacte de les terrasses sobre la convivència, l’accessibilitat i l’ús comunitari de la plaça.
Reclamen més transparència i un Pla d’Usos
Entre les demandes del col·lectiu hi ha l’accés immediat als expedients administratius de totes les terrasses, la suspensió cautelar de la nova autorització, una reunió urgent amb l’alcalde i l’elaboració d’un Pla d’Usos específic per a la plaça del Firal.
També reclamen que es revisi el compliment de les condicions de les llicències vigents i que es reforcin les inspeccions i el control de l’ocupació de la via pública.
Els veïns insisteixen que no s’oposen a l’activitat econòmica, sinó que demanen un equilibri entre els diferents usos de l’espai públic.
“El problema no és una terrassa concreta, sinó la manca d’un model clar de gestió de la plaça. Cal un Pla d’Usos”, asseguren. Posen de manifest que "el Firal forma part del cor de Santa Coloma de Farners i precisament per això necessita una planificació que garanteixi la convivència entre l'activitat comercial, la vida familiar, el descans dels veïns i l'ús compartit de l'espai públic".
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