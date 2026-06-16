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Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la Policia Local

El consistori confia arribar a un acord amb els treballadors i que tornin a fer hores extra

L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, parla amb els representants sindicals de la Policia Local del municipi.

L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, parla amb els representants sindicals de la Policia Local del municipi. / Aleix Freixas (ACN)

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Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Lloret de Mar

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha demanat reforçar els agents de Mossos d'Esquadra al municipi per tal de cobrir el buit de seguretat que hi ha amb la Policia Local. Els agents han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empres i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies amb l'objectiu que divendres puguin segellar un pacte. Això permetria que els agents tornessin a fer hores extra i resoldre el conflicte originat.

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