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Cures pal·liatives de l'hospital de Blanes permeten l’entrada de les mascotes canines

El projecte vol afavorir el benestar emocional dels pacients facilitant moments de confort i calma en una etapa vital especialment sensible

Un pacient amb la seva mascota.

Un pacient amb la seva mascota. / CSMS

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Redacció

Redacció

Blanes

Les unitats de cures pal·liatives dels hospitals Sant Jaume de Calella i Comarcal de la Selva a Blanes, gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, permetran a partir d’ara que els pacients ingressats en situació de malaltia avançada puguin rebre la visita de la seva mascota canina. La iniciativa té com a objectiu afavorir el benestar emocional dels pacients a través del contacte amb la seva mascota, facilitant moments de confort, calma i vinculació afectiva en una etapa especialment sensible.

La iniciativa, batejada amb el nom de Cors amb potes, es podrà estendre progressivament a altres dispositius d’atenció intermèdia de la Corporació com l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes o l’Hospital d’Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. El projecte compta amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Girona i Barcelona, que han participat en la definició dels criteris sanitaris necessaris per fer possible aquestes visites amb totes les garanties de seguretat tant per als pacients com per als professionals.

Per poder desplegar aquest projecte, des de la Corporació s’ha elaborat un protocol específic que regula l’accés dels animals als centres sanitaris i estableix les condicions perquè les visites es desenvolupin amb seguretat i complint les mesures d’higiene establertes. Entre els requisits, destaca que l’animal ha d’estar correctament vacunat, disposar d’un certificat veterinari vigent i presentar un bon estat de salut i higiene en el moment de la visita. A més, durant tota l’estada al recinte hospitalari, el gos ha de portar un mocador identificatiu.

Les visites s’han de portar a terme sempre amb autorització prèvia de l’equip assistencial i s’han de fer a l’habitació del pacient, garantint la intimitat i el benestar de totes les persones implicades.

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Amb aquesta iniciativa, la Corporació reforça el seu compromís amb una atenció centrada en la persona i posant l’accent en l’acompanyament emocional dels pacients i les seves famílies.

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