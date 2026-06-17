Mor Carlos Arbó, exinterventor de Lloret de Mar, escriptor i col·laborador de Diari de Girona
Gran aficionat a la novel·la negra, n'era un lector empedreït i ell mateix en va escriure tres, ambientades a Lloret i inspirades en personatges reals
L'economista Carlos Arbó, que durant més de trenta anys va ser l'interventor de l'Ajuntament de Lloret de Mar i que col·laborava amb la secció d'opinió de Diari de Girona, ha mort aquest dimarts, 16 de juny, als 76 anys. Nascut a Lloret de Mar el 18 d'agost del 1949 en una família dedicada a l'agricultura, Arbó es va formar com a economista i va desenvolupar la seva carrera professional a l'administració pública, exercint durant més de trenta anys com a interventor de l'Ajuntament de Lloret de Mar. El desembre del 2017 va assistir a l'últim ple municipal abans de jubilar-se.
Fruit del seu interès per l'economia i la seva forta implicació en el teixit local de Lloret, Arbós va estudiar la realitat econòmica, social i cultural de la localitat i en va publicar diversos treballs, com ara L’activitat econòmica a Lloret de Mar. També va fer estudis sobre endeutament municipal i anàlisi d'inversions.
L'altra gran vocació de Carlos Arbó era la literatura, que va desenvolupar de diverses maneres. Molt aficionat a la novel·la negra, n'era un lector empedreït i ell mateix en va escriure tres, ambientades a Lloret de Mar, per suposat, i amb personatges de ficció però inspirats en persones reals: Lloret by night, Lloret mil anys i Lloret de Qualitat.
També era l'autor (i el director) d'unes populars obres de teatre que ironitzaven sobre aspectes de la vida quotidiana de Lloret de Mar i que durant uns anys van representar un grup de funcionaris municipals al voltant de les festes de Nadal, amb títols com ara L'alcalde de casa meva (sobre el "turisme de borratxera"), Vilafortuna. Mort i resurrecció del casino, Floritures (sobre la polèmica del pàrquing subterrani al passeig marítim ) o Can Xardó Bulevard (sobre la transformació del municipi)
Des del maig de 2007, Carlos Arbó va col·laborar amb Diari de Girona, amb un article setmanal que primer apareixia a la secció de La Selva, i posteriorment a la d'Opinió. En aquestes columnes, Arbó combinava l'anàlisi de temes d'actualitat de Lloret de Mar i de la Selva en general, amb qüestions polítiques i econòmiques d'àmbit català i espanyol, i també periòdicament hi parlava de novel·la negra, comentant les seves últimes lectures. En aquests anys, va arribar a escriure 991 articles, segons el càlcul meticulós que en portava. L'últim, titulat "Pressupostos en marxa", va ser publicat el passat 9 de juny.
Segons va difondre aquest dimecres Ràdio Nova Lloret, el Consistori i l’actual alcalde, Adrià Lamelas, han expressat el seu condol i han remarcat que Arbó “va dedicar una part molt important de la seva vida al servei públic com a interventor municipal”, i que va desenvolupar la seva tasca amb “una gran professionalitat i un profund coneixement de l’administració local”.
La cerimònia de comiat de Carlos Arbó, que era casat i tenia dos fills, serà aquest dijous 18 de juny, a les cinc de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret.
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