Un vídeo viral acusa la Policia Local de Blanes d'inacció: què va passar?
Les imatges s’ham escampat per les xarxes, però la versió oficial apunta a una altra seqüència dels fets
La Policia Local de Blanes va actuar en el cas que ha acabat generant polèmica a les xarxes socials arran d’un vídeo viral difós a TikTok i compartit també en altres plataformes. Així ho asseguren fonts policials i municipals, que defensen que les imatges només mostren una part dels fets i que l’actuació havia començat abans, a l’interior d’un bar del carrer Anselm Clavé.
El vídeo, titulat per l’usuari com a «poli de guarderia», mostra un agent de la Policia Local de Blanes traient diners d’un caixer automàtic mentre, segons la veu en off que acompanya les imatges, hi ha una dona ensangonada a prop i el policia no estaria actuant. La versió oficial, però, difereix del relat que s’ha estès a les xarxes.
Segons fonts municipals, l’origen dels fets va ser una discussió entre un home i una dona, que són exparella, dins d’un bar del carrer Anselm Clavé. En aquell moment, el local estava tancat i va ser un treballador qui va alertar els serveis d’emergències que hi havia una baralla a l’interior de l’establiment.
Baralla i trencament de vidres
Les mateixes fonts expliquen que, durant la discussió, la dona va trencar uns vidres de la part posterior del local i es va fer ferides a les mans. Arran de l’avís, la Policia Local de Blanes s’hi va desplaçar després que els Mossos comuniquessin que en aquell moment no disposaven de cap patrulla per atendre el succés, segons fonts municipals.
Un cop al lloc, cap a les cinc de la tarda, els agents van preguntar a l’home, que és cuiner del local, si volia presentar denúncia pels danys, però aquest ho va declinar. Pel que fa a la dona, la policia li va oferir assistència mèdica, però també la va rebutjar. Tot i això, els agents li van indicar que, si ho necessitava, s’adrecés a l’Hospital Comarcal de Blanes. Segons fonts policials, tots dos presentaven un estat alterat en el moment dels fets.
Nova actuació policial
Poca estona després, la dona va aparèixer a la parada d’autobús de la rambla de Joaquim Ruyra, a pocs metres del restaurant on es va produir la discussió. Va ser aleshores quan algú va alertar novament els serveis d’emergències. En aquest segon avís sí que s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra i una ambulància del SEM per atendre-la.
Fonts municipals asseguren que la Policia Local també es va traslladar fins a aquest punt i va informar que es tractava de la mateixa dona que havia protagonitzat els fets anteriors al bar del carrer Anselm Clavé. En paral·lel, un dels motoristes del cos local apareix a les imatges traient diners d’un caixer, un fet que ha generat les crítiques a les xarxes.
L’Ajuntament i fonts policials, però, sostenen que l’agent no era aliè al que havia passat i que, en aquell moment, el cas ja estava sent canalitzat pels serveis corresponents. Per això, defensen que el vídeo difós a les xarxes mostra només una part de l’episodi i no reflecteix tota l’actuació policial. La Policia Local s'ha fet càrrec de totes les diligències d'aquest cas, confirmen els Mossos d'Esquadra.
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