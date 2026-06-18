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Crema un cotxe a l'AP-7 a Maçanet de la Selva

El vehicle s’ha pogut aturar al voral i no hi ha hagut ferits

El cotxe en flames a Maçanet de la Selva.

El cotxe en flames a Maçanet de la Selva. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Maçanet de la Selva

Un cotxe ha cremat aquest dijous de matinada a l’AP-7, al seu pas per Maçanet de la Selva, sense causar ferits ni incidències viàries destacades.

El vehicle circulava per l’autopista en sentit Girona pels volts de les sis del matí quan s’ha pogut aturar al voral. El foc ha obligat a mobilitzar els Bombers i els Mossos d’Esquadra.

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Els Bombers han apagat les flames, que han afectat el vehicle. Segons el cos d’emergències, no s’han hagut de lamentar ferits. Tot i l’incendi, no s’han detectat afectacions importants al trànsit a l’AP-7.

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