Els caps i comandaments de les policies locals de Catalunya avisen que el cas de Lloret «no és aïllat»
L’ACCPOLC expressa «preocupació» pel tancament nocturn de la comissaria i reclama diàleg, però també una reforma de fons del model dels cossos de seguretat municipals
La crisi oberta a la Policia Local de Lloret de Mar ha provocat la reacció de l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya (ACCPOLC), que ha expressat públicament la seva «preocupació» per la situació viscuda els darrers dies al municipi. L’entitat considera que el cas de Lloret, on la manca d’efectius ha arribat a provocar el tancament nocturn de la comissaria i l’absència de patrulles locals operatives durant el cap de setmana, posa de manifest una problemàtica que va més enllà d’un conflicte puntual.
L’ACCPOLC és l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya, una entitat que agrupa caps i comandaments de policies locals catalanes. En aquest cas, s’ha pronunciat públicament sobre la situació viscuda a Lloret de Mar i sobre el model actual de gestió de les policies locals.
En un comunicat, l’associació adverteix que els fets de Lloret de Mar «constitueixen una situació excepcional» que hauria de portar a una «reflexió profunda» sobre el model actual de gestió de les policies locals. L’ACCPOLC recorda que la manca d’agents va obligar a tancar de nit les dependències policials i va deixar el municipi sense patrulles locals operatives, en plena temporada d’increment de població per l’arribada de visitants.
«No és un cas aïllat»
L’ACCPOLC subratlla, però, que aquest «no és un cas aïllat». Segons l’associació, en els darrers anys diversos municipis de Catalunya han viscut conflictes col·lectius que han tingut impacte sobre serveis bàsics de seguretat ciutadana, amb reduccions de patrulles, dificultats per cobrir torns i una dependència creixent de les hores extraordinàries per garantir l’operativitat policial.
Per això, l’entitat considera que aquestes situacions evidencien una problemàtica que «transcendeix l’àmbit local» i que requereix solucions de fons. L’associació defensa que els conflictes laborals o organitzatius s’han de resoldre a través del «diàleg, la negociació i la corresponsabilitat institucional».
El comunicat també remarca que la ciutadania té dret a rebre un servei policial eficaç, proper i permanent. En aquest sentit, l’ACCPOLC alerta que no s’hauria de normalitzar que les discrepàncies laborals acabin derivant en situacions que afectin directament la seguretat i l’atenció als veïns.
La situació a Lloret de Mar s’ha produït en plena negociació del conveni col·lectiu de la Policia Local. Els agents han deixat de fer hores extres com a mesura de protesta, fet que ha tensionat l’organització del servei i el cap de setmana va acabar amb la comissaria "tancada", amb un total de 38 baixes. L’Ajuntament ha demanat reforços als Mossos d’Esquadra per cobrir el buit de seguretat i confia poder arribar a un acord amb els representants dels treballadors perquè es recuperi la normalitat.
L’alcalde, Adrià Lamelas, ha defensat aquesta setmana que el govern municipal treballa per resoldre el conflicte i ha remarcat que qualsevol millora de les condicions laborals s’ha d’ajustar als límits legals i als informes tècnics, jurídics i econòmics. Els sindicats, per la seva banda, reclamen una actualització del conveni, que asseguren que fa quinze anys que està caducat, i demanen millores retributives i de condicions laborals.
Reforma del sistema policial català
Més enllà del cas concret de Lloret, l’ACCPOLC considera que «ha arribat el moment d’abordar reformes de fons» per garantir la «sostenibilitat del sistema de policia local a Catalunya». En aquest sentit, reitera la necessitat d’impulsar un Estatut Únic de les Policies de Catalunya, una reivindicació històrica del món local i dels professionals de la seguretat pública.
Segons l’associació, aquest estatut hauria d’establir un «marc comú» en matèries com la carrera professional, la mobilitat, la formació, la coordinació operativa, la classificació professional, les condicions de treball i els criteris retributius bàsics.
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