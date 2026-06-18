Lloret projectarà vídeos als locals d’oci nocturn protagonitzats per veïnes per demanar respecte al descans dels veïns
La iniciativa forma part d'una campanya de civisme per la convivència entre visitants i residents
Lloret Turisme projectarà videos per fomentar el respecte al descans dels veïns. Forma part d'una nova campanya de civisme. La iniciativa es basa en una sèrie de vídeos que es projectaran principalment als establiments d’oci nocturn, coincidint amb l’hora del tancament, i que també es difondran a través d’una campanya segmentada a les xarxes socials.
Les peces audiovisuals estan protagonitzades per veïnes de Lloret de diferents orígens i s’adrecen als principals mercats emissors de la destinació: britànic, francès, italià, polonès, alemany i holandès. Les dones parlen en els seus idiomes nadius i fan servir un llenguatge proper, empàtic i amb un toc d’humor per recordar als joves visitants que gaudir de la festa és compatible amb respectar el descans dels residents.
La campanya aposta per dones grans del municipi com a protagonistes perquè representen valors associats a la cura, la convivència i el respecte, i alhora aporten autenticitat i proximitat al missatge. Aquest dijous, durant l’acte de presentació, l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha rebut les veïnes que han participat en la iniciativa.
Una de les principals novetats és que els vídeos es projectaran a l’interior dels locals d’oci nocturn en un moment clau: quan els clients surten a la via pública i inicien el trajecte de tornada als seus allotjaments. L’objectiu és que el missatge de sensibilització arribi als visitants just abans que abandonin els establiments i els convidi a mantenir una actitud respectuosa.
A més de les projeccions als locals, la campanya es difondrà a les xarxes socials mitjançant una estratègia de segmentació publicitària perquè els visitants rebin els vídeos directament als seus dispositius mòbils. Segons Lloret Turisme, la iniciativa adapta el missatge als diferents mercats internacionals i el fa arribar en el moment i el context en què pot tenir més capacitat d’impacte.
La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, ha destacat que «Lloret és una destinació oberta, acollidora i amb una oferta d’oci de primer nivell " i que "precisament per això és important continuar treballant per garantir una convivència positiva entre visitants i residents». Aymerich ha remarcat que la campanya transmet «un missatge senzill, però essencial: es pot gaudir de la nit respectant el descans dels altres».
La regidora també ha subratllat que s’ha volgut fer arribar el missatge a través de persones que generen proximitat i respecte, com les dones grans del municipi, «convertint-les en ambaixadores d’un missatge de convivència i corresponsabilitat».
Per la seva banda, l’alcalde, Adrià Lamelas, ha afirmat que la iniciativa és «un nou exemple de com la cooperació entre el sector públic i el privat ens permet avançar cap a un model turístic més responsable i sostenible».
Fase 2 del Pla Lloret Actua
La campanya forma part de la Fase 2 del Pla Lloret Actua, un pla transversal amb actuacions en matèria de seguretat i via pública que reforça les accions de sensibilització, prevenció i corresponsabilitat per afavorir la convivència durant la temporada turística.
L’eslògan manté el concepte «Lloret, Enjoy & Respect», recuperat l’any passat, que apel·la a la responsabilitat i la convivència entre visitants i residents i que ja es pot veure en diferents suports físics de la destinació, com banderoles i mupis.
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