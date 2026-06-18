Projecten una planta a Lloret de Mar per captar i reutilitzar el CO2 dels residus amb la crema de la fracció resta
SOS Lloret critica que es generaran residus perjudicials per a la salut i que afectaran habitatges propers
L'empresa que gestiona l'abocador de Lloret de Mar projecta una planta pionera a l'Estat que capturaria el CO2 procedent de la crema d'escombraries per generar bicarbonat sòdic. Aquest dijous al vespre s'ha presentat la iniciativa als veïns en una xerrada a la biblioteca de Lloret. La planta es faria just on hi ha l'abocador, que ha de tancar abans no s'acabi el 2029. Des de SOS Lloret critiquen que aquesta planta suposarà la crema de la fracció resta i això provoca gasos que no es poden capturar amb filtres. Aquests gasos nocius podrien tenir afectacions per a la salut, sobretot per a molts dels habitants que hi ha a menys de 2 km de distància de l'abocador.
L'abocador de Lloret de Mar ha de clausurar-se abans del 31 de desembre del 2029, la data prevista per a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), que calcula quan s'acaba la vida útil d'aquest espai. Ara, l'empresa que el gestiona (GBI Paprec) preveu edificar-hi una Planta de Valorització Material. Es tracta d'un projecte pioner a l'Estat, segons apunta l'empresa, que permetria que la fracció no reciclable es destinés a la generació d'energia i a processos com ara la producció de Bicarbonat Sòdic a partir de CO2.
Segons apunten els promotors la planta suposaria una inversió de 200 milions d'euros, finançats parcialment per la Unió Europea. Preveuen sis mesos de tramitació administrativa i sis més per redactar els projectes executius. A partir d'aquí calculen uns dos anys per construir la planta, que s'ubicarà just on hi ha una planta de tractament de residus, al costat de l'abocador.
Segons ha explicat l'empresa, en aquesta nova planta es cremaria la fracció de resta, que suposa unes 120.000 tones anuals. Això provocaria la generació d'energia al mateix temps que posteriorment es capturaria el CO2 que generaria la combustió per aprofitar-la i crear bicarbonat sòdic.
Des de SOS Lloret, però, es mostren crítics amb el projecte i asseguren que la planta provocarà un conjunt de residus que s'escapen dels filtres de captura del CO2 i que són nocius per a la salut. A més, recorden que el procés de combustió genera cendres tòxiques que s'han d'enterrar igualment. Les que surtin d'aquesta planta, però, afirmen que tindran una concentració tòxica superior a la crema dels residus.
De fet, la plataforma explica que hi ha estudis científics que relacionen l'increment de malalties de poblacions que estan properes a aquest tipus de plantes, que ja hi ha en altres punts del món. Són malalties que podrien originar-se per l'inhalació de furans, dioxines, nanopartícules de metalls pesats en suspensió i bifenils policlorats (PCB), uns gasos que es generen en la crema de residus i que no les capten els filtres, igual que ho fan amb el CO2.
SOS Lloret lamenta que la planta es trobaria a menys d'un quilòmetre de dos barris de Lloret de Mar i a dos de vuit zones habitades més. A més, hi ha el massís de l'Ardenya-Cadiretes a menys de dos quilòmetres, un espai catalogat com a PEIN (Pla Especial d'Interès Natural).
Per tot això, des de SOS Lloret ja es treballa amb les associacions de veïns del municipi per crear una oposició a la planta de residus per l'impacte que tindria en el medi ambient i en la salut dels veïns que hi ha als voltants.
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