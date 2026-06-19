Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
Els agents han interceptat tres persones amb 58 antecedents i han trobat a la furgoneta palanques, tenalles, guants i llanternes
La Policia Local de Sant Hilari Sacalm amb coordinació amb la d'Arbúcies ha interceptat aquest divendres de matinada tres persones després que la furgoneta en què circulaven hagi acabat accidentada a la GI-550, entre Sant Hilari Sacalm i Arbúcies, quan intentava evitar la presència policial. Els fets han tingut lloc durant un patrullatge preventiu de seguretat ciutadana del torn de nit.
Es agents de Sant Hilari Sacalm han observat un vehicle que, en adonar-se de la presència policial, ha fet una maniobra evasiva i ha acabat sortint de la via. Arran de l’accident, els policies han començat a fer les comprovacions administratives del vehicle i dels seus ocupants.
En aquestes comprovacions, els agents han constatat que la furgoneta tenia vigent una ordre d’identificació i escorcoll per part de la Guàrdia Civil. A més, els tres ocupants acumulaven un total de 58 antecedents policials per diversos fets, entre els quals constaven antecedents per robatoris, segons la Policia Local.
Mentre la Policia Local de Sant Hilari estava intervenint en l’accident i fent les comprovacions, els agents han rebut per ràdio informació relacionada amb aquella mateixa furgoneta. L’avís feia referència a una empresa propera dedicada a la gestió de residus a Arbúcies, on s’havia detectat la presència d’un vehicle de característiques similars fent moviments sospitosos i que podria està preparant un robatori.
La furgoneta hauria marxat de la zona de l’empresa després d’advertir la presència policial d'Arbúcies. L’avís havia arribat als Mossos d’Esquadra, que l’havien traslladat a la Policia Local d’Arbúcies. Aquest cos també ha seguit el vehicle fins al punt on la Policia Local de Sant Hilari ha interceptat el vehicle que s'ha accidentat.
Eines per robar
La principal hipòtesi és que els ocupants podrien estar preparant un robatori amb força a l’interior de l’empresa. La seqüència dels fets apunta que, després de marxar de la zona d’Arbúcies, la furgoneta s’hauria trobat amb la patrulla de Sant Hilari que feia tasques de prevenció, moment en què ha intentat esquivar-la i ha acabat accidentada.
Durant l’escorcoll preventiu de les persones i del vehicle, els agents han localitzat diversos objectes i eines susceptibles de ser utilitzats per cometre sostraccions, entre els quals hi havia palanques, tenalles, guants, llanternes i altre material. Tot plegat ha quedat comissat.
Investigació oberta
Els Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de Farners s’han fet càrrec de la investigació, en coordinació amb les policies locals de Sant Hilari i Arbúcies, per aclarir els fets i determinar si els tres ocupants poden estar relacionats amb altres episodis similars a les comarques gironines, indiquen fonts policials. En aquest sentit, la matrícula del vehicle, les càmeres lectores de plaques i les imatges de càmeres d’establiments poden ser claus per reconstruir els moviments de la furgoneta i vincular-la, si escau, amb altres fets.
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