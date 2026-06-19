La Generalitat reformarà el tram nord del passeig de Fenals per 2,2 milions
El projecte abastarà 570 metres, estarà redactat a finals d’any i les obres podrien començar durant el primer semestre del 2027
La Generalitat reformarà de manera integral 570 metres del tram nord del passeig de Fenals, a Lloret de Mar, amb una inversió aproximada de 2,2 milions d’euros. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat la redacció del projecte, que definirà les actuacions necessàries per protegir la infraestructura davant dels temporals i millorar l’espai urbà. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presentat l’actuació durant una visita al passeig acompanyada de l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas. «Arranjarem tot el passeig de Fenals per fer-lo resilient al canvi climàtic i molt més amable per al veïnat», ha afirmat Paneque.
El termini per presentar ofertes per redactar el projecte finalitza el 22 de juny. La previsió del Govern és tenir el document enllestit a finals d’aquest any i començar les obres durant el primer semestre del 2027. L’àmbit d’actuació s’estén des del punt on van acabar els treballs d’emergència executats el 2024 fins a l’extrem nord-est de la platja. El tram té uns 569 metres de longitud i una amplada variable d’entre tres i dotze metres.
Un estudi previ de la platja
Abans de definir les obres es farà un estudi sobre la dinàmica litoral i l’impacte del canvi climàtic a la platja de Fenals. L’anàlisi haurà de determinar quines defenses necessita el passeig per resistir episodis marítims extrems. «L’abast de l’obra dependrà molt dels resultats d’aquest estudi de dinàmica del litoral», ha assenyalat Paneque. A partir de les conclusions, el projecte concretarà les intervencions necessàries per restaurar i protegir el passeig i donar continuïtat a les reparacions ja efectuades.
Els treballs preveuen reparar o substituir puntualment el mur existent, segons l’estat en què es trobi, i renovar el paviment. També es reposaran els serveis afectats durant l’execució, com el clavegueram, l’enllumenat i la xarxa d’aigua potable. El projecte reservarà una partida per aportar sorra de platja i cobrir la protecció d’escullera, amb l’objectiu de compatibilitzar l’actuació amb l’ús lúdic de l’espai durant l’estiu.
L’Ajuntament assumirà la concessió
El passeig de Fenals està construït sobre domini públic maritimoterrestre, de titularitat estatal. La Generalitat en té la concessió des del 1989, després de promoure’n la construcció durant aquella dècada. El Ministeri per a la Transició Ecològica va resoldre el 2024 mantenir les instal·lacions associades al passeig amb la condició que la Generalitat assumís les reparacions i millores necessàries. Una vegada finalitzada la reforma del tram nord, l’Ajuntament de Lloret assumirà la concessió de tota la infraestructura i passarà a encarregar-se del seu manteniment.
Reparacions després dels temporals
La nova actuació donarà continuïtat a les obres d’emergència executades el 2024 al tram sud-oest, que van comportar una inversió d’1,8 milions d’euros. Els temporals del març d’aquell any havien provocat l’esfondrament d’uns 100 metres del passeig i havien deixat exposades diverses canonades i cables. Els treballs van permetre substituir 250 metres del mur de contenció, reparar els trams adjacents que corrien risc de col·lapse i reposar els serveis públics afectats. També es va aportar sorra per cobrir l’escullera i garantir l’ús de la zona durant la temporada de bany.
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