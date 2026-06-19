Hostalric pateix una plaga de mosques originada en residus plàstics al polígon industrial
El focus ha estat material procedent del contenidor groc que s'havien de reciclar en una empresa del municipi
S'ha activat el protocol fumigant i s'han col·locat trampes de feromones a les zones afectades
Hostalric pateix una plaga de mosques entorn del polígon industrial on s'ha detectat el focus. S'ha informat les autoritats de Salut Pública de la situació i s'ha obert un expedient a l'empresa responsable dedicada al reciclatge.
Segons l'empresa, Loginplast, el focus estava en plàstic procedent del contenidor groc que els fa arribar l'empresa responsable de la gestió, Ecoembes, per reciclar. Des de l'empresa s'ha activat el protocol amb una fumigació de xoc i s'han instal·lat trampes de feromones en diferents punts del municipi. Els Mossos d'Esquadra van fer ahir una inspecció i se'ls va entregar tota la documentació sol·licitada.
A principi de setmana es va detectar una presència excessiva de mosques en un sector de la població, a l'entorn del polígon industrial. L'alcalde, Nil Papiol, ha explicat que inicialment van pensar que podria tractar-se de la calor o que fossin causades per algun abocament d'adobs en algun camp. Però la situació no millorava i la investigació dels tècnics municipals va permetre localitzar el focus, ha explicat.
Segons ha informat, van detectar les larves en uns palets amb plàstic per ser reciclat a l'empresa situada industrial. Es tracta d'una empresa de gestió de residus a la qual s'ha obert l'expedient pertinent perquè com remarca l'alcalde, "hem de saber si els residus són legals, els codis de gestió, d'on provenen, quin és el destí final, tota la cadena i se'ls ha sol·licitat que ens aportin la documentació".
Una fumigació pels carrers de la població seria poc eficaç, constata, i s'ha actuat al punt d'origen. Tot i això s'han instal·lat trampes de feromones en diferents punts afectats i se'n col·locaran més en els propers dies. Entre 150 i 200. Al punt d'origen s'ha fumigat.
D'altra banda, s'ha informat la població per evitar que es generi alarma, i s'ha avisat a les autoritats de Salut Pública "perquè és un problema de salut pública que depassa les capacitats de l'ajuntament" constata l'alcalde.
Fumigació de xoc
Per part de l'empresa on s'ha iniciat el focus, el representant Albert Cervera, ha explicat que es van rebre els contenidors amb bales de plàstic. Es tracta del plàstic recollit del contenidor groc durant la recollida de residus i que Ecoembe distribueix a diferents empreses per a reciclar. Ecoembe porta terme la coordinació del reciclatge i ecodiseny dels envasos domèstics, comercials i industrials a Espanya.
"Els treballadors van veure que hi havia mosques, que és una cosa habitual, i inicialment no li vam donar importància, però amb un dia es van incrementar i vam veure que era més quantitat del normal", explica Cervera. L'empresa "va activar el protocol amb una fumigació de xoc, i hem estat fent més fumigacions, i col·locant trampes de feromones" a les zones properes afectades.
El representant de l'empresa constata que han actuat multiplicant per tres les mesures habituals per resoldre-ho el més aviat possible. De moment ja s'ha reduït i esperen que en breu estigui resolt del tot.
El material que arriba ho fa regulat per Ecoembes i en aquest cas eren plàstics recollits a Catalunya. Els Mossos de la unitat de Medi Ambient van fer ahir el control i se'ls va entregar tot el que van requerir, han explicat des de l'empresa.
Plaga a Sant Jordi Desvalls
El juny del 2017 una altra població de les comarques gironines, Sant Jordi Desvalls, va patir una plaga de mosques que va afectar bona part del terme municipal. En aquest cas era tan excessiva que es recollien pales plenes dels insectes a qualsevol cosa o establiment. Es van col·locar nombroses trampes per frenar les molèsties que ocasionaven als veïns i davant la impossibilitat de detectar un focus clar.
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