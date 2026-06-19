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Hostalric programa cinc dies d’activitats per a la Festa Major que encetarà el pregó del periodista Eloi Vila

La programació inclou actes tradicionals, propostes musicals, esport i activitats familiars

Concerts en una passada edició de la Festa Major.

Concerts en una passada edició de la Festa Major. / Ajuntament d'Hostalric

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Redacció

Redacció

Hostalric

Hostalric celebrarà de nou la Festa Major, del 2 al 6 de juliol, amb una programació que combina tradició, música, activitats familiars i esport per a tots els públics.

El tret de sortida oficial serà el dijous 2 de juliol, coincidint amb la festivitat de la patrona, la Mare de Déu dels Socors. La jornada inaugural inclourà el pregó, que enguany anirà a càrrec del periodista i presentador Eloi Vila, seguit d’un brindis popular i l’actuació musical de Les 4de4.

Durant la resta de dies, la festa s’omplirà d’activitat amb propostes per a tots els gustos. Destaquen especialment les nits de Barraques, amb concerts de grups com Boom Boom Fighters & Cookah P, Pelukass, Les Que Faltaband, Estopaos i DJ Montbertus, entre d’altres, que asseguren ambient festiu fins a la matinada.

La programació també posa en valor el teixit social del municipi amb iniciatives com el torneig de dòmino en homenatge a Joan Molas, un estimat veí d’Hostalric amb una llarga trajectòria de col·laboració amb entitats i l’Ajuntament.

A més, no hi faltaran les activitats més tradicionals, com les sardanes i les havaneres, ni les propostes pensades per als més petits. Entre aquestes, destaquen el pregó infantil a càrrec del Consell d’Infància, una cercavila infantil i espectacles familiars com “Explosive” de la companyia La Cremallera.

Les entitats locals també tindran un paper protagonista amb activitats com el correbars i els tradicionals sopars populars, reforçant l’esperit participatiu que caracteritza la festa.

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Amb tot, la Festa Major d’Hostalric torna a apostar per una combinació d’actes que uneixen generacions i convida veïnes, veïns i visitants a sortir al carrer i formar part de la celebració més esperada de l’estiu.

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