Les entitats empresarials de Lloret demanen diàleg per desencallar el conflicte entre l’Ajuntament i la Policia Local
La Mesa Empresarial de Turisme, els gremis d’hostaleria i restauració i l’associació de comerciants alerten que el municipi afronta les setmanes clau de la temporada turística
Les principals entitats empresarials, comercials i turístiques de Lloret de Mar han expressat la seva preocupació pel conflicte existent entre l’Ajuntament i la Policia Local i han fet una crida al diàleg per trobar una solució “al més aviat possible”. En un comunicat conjunt, la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, el Gremi d’Hostaleria, el Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries i l’Associació de Comerciants reclamen “certeses, estabilitat i normalitat” davant l’inici de les setmanes més importants de la temporada turística.
L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, va informar que s'ha demanat reforç als Mossos d'Esquadra i que es manté la voluntat de diàleg per resoldre el conflicte. S'esperava que avui es desencallés el tema si s'acceptava la proposta que han posat sobre la taula.
Les entitats recorden que aquest període concentra una part molt significativa de l’activitat econòmica del municipi i que en depenen milers de llocs de treball, empreses i famílies. Per aquest motiu, asseguren que els preocupa “especialment” qualsevol situació que pugui afectar la confiança dels visitants, la reputació de la destinació o la normalitat de l’activitat econòmica local.
Tot i aquesta preocupació, les organitzacions empresarials volen traslladar un missatge de confiança i responsabilitat. En aquest sentit, remarquen que Lloret de Mar continua sent “una destinació segura, preparada per rebre els seus visitants” i amb uns serveis públics que, gràcies a l’esforç dels diferents cossos de seguretat i de les administracions competents, continuen garantint la seguretat i la convivència.
Tasca "imprescindible" de la policia
El comunicat també posa en valor la feina dels agents de la Policia Local de Lloret de Mar. Les entitats subratllen que la seva tasca és “imprescindible” per al bon funcionament del municipi i destaquen el paper que desenvolupen en la seguretat ciutadana, la convivència, la gestió de l’espai públic i la bona imatge de la destinació. “És just reconèixer la professionalitat, la dedicació i el compromís que han demostrat al llarg dels anys”, assenyalen.
Precisament per la importància d’aquest servei, les entitats signants considerenque cal que totes les parts implicades facin un esforç addicional per trobar punts d’acord i avançar cap a una solució estable i duradora. Segons defensen, les empreses, els treballadors, els comerciants, els veïns i els visitants necessiten un escenari de normalitat per afrontar una temporada clau per al futur econòmic de Lloret.
Les organitzacions també fan una crida a la responsabilitat a l’hora de comunicar la situació. Demanen evitar missatges que puguin transmetre una percepció d’inseguretat que, segons sostenen, “no es correspon amb la realitat” del municipi i que podrien perjudicar la imatge de Lloret, de les seves empreses, dels seus treballadors i dels seus professionals.
En el comunicat, les entitats remarquen que Lloret de Mar ha demostrat en altres ocasions la seva capacitat per superar reptes importants quan administracions, treballadors, empreses i societat civil actuen amb sentit de responsabilitat. Per això, confien que també ara prevalguin “el diàleg, el sentit comú i la voluntat d’arribar a acords”.
Les entitats empresarials i comercials demanen a totes les parts implicades que continuïn treballant intensament per desencallar la situació i recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible, “per respecte als veïns, als treballadors, a les empreses, als visitants i al present i futur de Lloret de Mar”.
La situació a Lloret de Mar s'arrossega des del mes d'abril quan van decidir deixar de fer hores extraordinàries per reclamar que es revisi el conveni laboral del 2012. El govern ha defensat que negocien i ho continuaran fent però dins el que permet la llei. Aquesta setmana es va donar la situació que la comissaria va tancar el cap de setmana per falta d'agents.
Sense patrulles a les nits
L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, va llançar un missatges després explicant que "38 absències simultànies" van deixar el municipi sense patrulles durant la nit. "És una situació extraordinària, molt preocupant i que no ens agrada en absolut", va afirmar. Van contractar vigilància privada i han demanat reforç als Mossos d'Esquadra mentre es continua negociant.
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