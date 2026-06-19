Tossa de Mar impulsa el comerç local i el producte propi per consolidar el seu model turístic tot l'any
L'Ajuntament impulsa una campanya audiovisual per promocionar el comerç local i mostrar la vitalitat del municipi fora de la temporada turística
Tossa de Mar aposta per consolidar un model turístic amb identitat pròpia mitjançant una nova campanya de promoció del comerç i del producte local, activa durant tot l’any.
L’Ajuntament ha presentat avui aquesta iniciativa, emmarcada dins el projecte “Tossa es viu tot l’any... amb tu”, que té com a objectiu posar en valor l’essència del municipi i mostrar una vila viva més enllà de la temporada d’estiu.
L’acte ha inclòs la projecció de deu peces audiovisuals —nou vídeos dedicats a productes i establiments locals i un vídeo resum— pensades per a la seva difusió a les xarxes socials. Aquesta producció ha estat possible gràcies al suport d’una subvenció de la Diputació de Girona, orientada a impulsar accions de promoció del comerç de proximitat.
La campanya sorgeix arran d’un procés de reflexió sobre el model turístic i comercial del municipi, iniciat amb la diagnosi del comerç local elaborada l’any passat. Les conclusions destaquen que Tossa compta amb una identitat molt definida, basada en el paisatge, la història, les arts, la gastronomia i el seu caràcter de poble.
Amb aquesta acció, el consistori treballa sobre tres grans objectius: reforçar la identitat local, combatre l’estacionalitat turística i fomentar la creació de producte turístic propi.
En aquesta primera fase de la campanya hi participen diversos establiments i productes emblemàtics del municipi, com Blau de Blaus, Pastisseria Can Neras, Pastisseria Abellán, Xarcuteria Can Puig, la merceria El Centre, Kaya Botànica, El Llimonet de Can Planet, la ratafia Sa Tossuda i Sücs.
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