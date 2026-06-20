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Un cotxe crema a l'Eix Transversal a Sant Hilari

L’incendi ha obligat a tallar un carril de la C-25 en sentit Lleida i no hi ha hagut ferits

El vehicle cremant i els Bombers actuant a l'Eix a Sant Hilari.

El vehicle cremant i els Bombers actuant a l'Eix a Sant Hilari. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Hilari Sacalm

Un cotxe ha cremat aquest dissabte al migdia a l'Eix Transversal (C-25), a l’altura de Sant Hilari Sacalm, després que, segons han informat els Bombers, s’hagi desfrenat i hagi quedat aturat a la mitjana de la via.

L’avís s’ha rebut cinc minuts abans d'un quart de dotze del migdia i fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han apagat les flames. El cotxe cremava a la mitjana de la carretera.

Els Bombers acabant de sufocar l'incendi del cotxe a l'Eix al seu pas per Sant Hilari Sacalm.

Els Bombers acabant de sufocar l'incendi del cotxe a l'Eix al seu pas per Sant Hilari Sacalm. / Bombers de la Generalitat

L’incendi del cotxe a la C-25 ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Malgrat l’ensurt, no consten persones afectades.

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Els serveis d’emergències han treballat per extingir el foc i garantir la seguretat a la via. De moment, no han transcendit més detalls sobre les causes per les quals el cotxe s’hauria desfrenat abans d’incendiar-se. Al succés també s'hi han desplaçat els Mossos de Trànsit, que s'han encarregat de la gestió del trànsit.

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