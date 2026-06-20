Un cotxe crema a l'Eix Transversal a Sant Hilari
L’incendi ha obligat a tallar un carril de la C-25 en sentit Lleida i no hi ha hagut ferits
Un cotxe ha cremat aquest dissabte al migdia a l'Eix Transversal (C-25), a l’altura de Sant Hilari Sacalm, després que, segons han informat els Bombers, s’hagi desfrenat i hagi quedat aturat a la mitjana de la via.
L’avís s’ha rebut cinc minuts abans d'un quart de dotze del migdia i fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han apagat les flames. El cotxe cremava a la mitjana de la carretera.
L’incendi del cotxe a la C-25 ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Malgrat l’ensurt, no consten persones afectades.
Els serveis d’emergències han treballat per extingir el foc i garantir la seguretat a la via. De moment, no han transcendit més detalls sobre les causes per les quals el cotxe s’hauria desfrenat abans d’incendiar-se. Al succés també s'hi han desplaçat els Mossos de Trànsit, que s'han encarregat de la gestió del trànsit.
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