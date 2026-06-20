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Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies

El feri ha estat rescatat a la zona de la riera i ha patit ferides lleus

Ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / Lorena Sopêna - Europa Press

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Eva Batlle

Eva Batlle

Arbúcies

Un home de 74 anys ha resultat ferit lleu aquest dissabte al matí després de caure amb una cadira de rodes elèctrica per un marge d’uns tres metres a Arbúcies.

L’avís s’ha rebut cap a les onze del matí a la zona de la riera d’Arbúcies, a prop de les piscines municipals. Per causes que no han transcendit, l’home ha caigut daltabaix del marge amb la cadira motoritzada.

Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers voluntaris d’Arbúcies i efectius de la Policia Local. Els Bombers han ajudat l’home a sortir de la zona on havia quedat i l’han pogut rescatar.

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El SEM l’ha atès al mateix lloc. Segons han informat els Bombers, l’home presentava ferides lleus, sobretot rascades arran de la caiguda.

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