El Jardí Botànic Marimurtra s'omple de contes i solidaritat en la 21a Festa dels Contes de Sant Joan
En l'acte organitzat per la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer amb el suport de la Fundació Carl Faust, hi van passar actors com Pep Plaza i Queco Novell, que van protagonitzar lectures de contes per sensibilitzar i recaptar fons per donar suport a la lluita contra el càncer infantil
El Jardí Botànic Marimurtra, a Blanes, va acollir aquest dissabte la 21a edició de la Festa dels Contes de Sant Joan. Es tracta d'una jornada solidària, familiar i plena d'emocions organitzada per la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer amb el suport de la Fundació Carl Faust. L'acte va reunir famílies, representants institucionals, col·laboradors i nombroses personalitats del territori amb l’objectiu de recaptar fons per a l'atenció dels afectats directament i indirectament pel càncer infantil i contribuir a la divulgació del coneixement sobre aquesta malaltia.
Aquesta edició, que va transcórrer a la Plaça de Tossa, va omplir el Jardí d'històries, música i somriures amb les lectures de contes protagonitzades pels actors Pep Plaza i Queco Novell, dos dels convidats destacats d'aquest any. Tots dos van captivar el públic amb la seva proximitat i capacitat comunicativa, contribuint a crear una atmosfera participativa.
També van formar part de la jornada dos noms estretament vinculats a la història de la Festa dels Contes de Sant Joan: Pep Rams i Mercè Domènech, que un any més van connectar amb petits i grans a través de les seves narracions. La proposta artística es va completar amb la participació del músic Enric Alegre, qui va acompanyar els diferents relats amb intervencions musicals i va protagonitzat diversos interludis entre conte i conte.
L'esdeveniment també va comptar amb la presència de diverses autoritats i representants institucionals, així com de membres de la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, entitat nascuda a Blanes l'any 2001 arran de l'experiència viscuda per la família de Joan Petit. Des d'aleshores, la fundació treballa per donar suport als infants que pateixen càncer i les seves famílies, convertint la solidaritat i la sensibilització social en els seus principals motors.
La jornada va acabar amb el tradicional berenar de coca de Sant Joan i refrescos per a tots els assistents, un moment de convivència que va posar el punt final a una tarda marcada per la solidaritat, la cultura i el compromís social.
Amb aquesta nova edició, la Festa dels Contes de Sant Joan va tornar a demostrar la seva capacitat per unir generacions al voltant d'una causa solidària i reforçar el suport ciutadà a la lluita contra el càncer infantil.
La Fundació Carl Faust va ser constituïda l’any 1951 per Carl Faust, creador del Jardí Botànic Marimurtra, amb la finalitat de garantir la continuïtat del seu llegat. Entre els seus objectius fundacionals hi figuren “la protecció i el foment dels estudis de biologia mediterrània, especialment en botànica, […] cercant la cooperació i les relacions internacionals en benefici, tot plegat, de la recerca i de la divulgació científiques.”
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