L'Orquestra Maravella celebra 75 anys de música i caliu al seu poble
La celebració, que va omplir Caldes de Malavella amb prop de 1.300 persones, va ser una gran festa familiar i popular, amb food trucks, música i un ambient emotiu
Aquest dissabte l'Orquestra Maravella va celebrar l'acte central de la celebració dels seus 75 anys. La Rambla d'en Rufí, a Caldes de Malavella, va acollir prop de 1.300 persones que van poder gaudir d'un concert especial amb convidats i gent del poble.
Des del 1951 que assagen al mateix local de Caldes: "Els divendres sents la música des del carrer quan assagen, formen part del poble", recorda Pat Bassa, de l'àrea comunicació de l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Per celebrar aquests tres quarts de segle tenien clar que volien fer "una festa per ballar i passar-ho bé" i l'acte d'aquest dissabte va ser el central de la celebració. Al llarg de l'any han anat fent diverses accions i també tenen previst seguir-ne fent, des de tallers en escoles fins al tradicional concert de Nadal.
L'Orquestra Maravella se sent molt del poble, i el poble també se la sent molt seva. L'acte d'ahir va comptar amb més d'un moment simbòlic i emotiu, com la bufada d'espelmes del pastís o la presència de familiars directes dels membres fundadors del grup, que es van retrobar amb la seva música un grapat d'anys més tard. A més, també va pujar a l'escenari una cantant que havia estat de bolo a Rússia amb l'orquestra en una de les primeres gires internacionals que va fer el grup.
La festa d'ahir, perquè precisament això era el que volien que fos -i va ser-, la va presentar Mari Pau Huguet, que ja va conduir també la celebració dels 50 anys dels de Caldes de Malavella. La zona escollida per acollir aquest aniversari, la Rambla d'en Rufí, es va omplir amb gairebé 1.200 cadires que van quedar totes ocupades i també hi havia un gran espai per poder ballar i passejar a la vora de l'escenari que es va omplir de gent. Estava preparat perquè fos una activitat apta per a tothom i per a tota la tarda i vespre, amb food trucks i tot.
Hi van assistir diverses autoritats: l'actual batlle de Caldes de Malavella, Sergi Mir, altres alcaldes i alcaldesses de la comarca i el president del consell comarcal, Martí Pujals. Un dels altres moments emotius va ser precisament al voltant d'un convidat, Josep Rull. El president del Parlament de Catalunya va aplaudir la trajectòria del grup i va explicar una anècdota personal que va fer emocionar els seus membres: "A Soto del Real ens entrava música clandestinament i ens va entrar una Santa Espina cantada per vosaltres i va ser per mi una cosa molt espectacular de poder sentir allà".
Amb aquesta celebració, l'Orquestra Maravella va poder sentir un cop més el caliu d'un poble que fa tres quarts de segle que no només l'acull, sinó que l'estima.
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