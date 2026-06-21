Una marxa lenta reclama desbloquejar el nou institut de Maçanet de la Selva
Més d'un centenar de persones es mobilitzen fins a la rotonda de l’AP-7 i la C-35 per denunciar que el centre acumula setze anys de provisionalitat
Prop de 175 persones han participat aquest diumenge al vespre en una marxa lenta a Maçanet de la Selva per reclamar al Departament d’Educació que desbloquegi de manera immediata la construcció del nou institut del municipi. La mobilització, convocada per la Taula de Treball de Maçanet de la Selva, ha coincidit amb l’operació retorn del cap de setmana i ha recorregut el trajecte entre l’Ajuntament i la rotonda que connecta l’AP-7 amb la C-35.
La protesta ha servit per denunciar la manca d’inversions educatives al municipi i la situació de provisionalitat que, segons la comunitat educativa, s’allarga des de fa 16 anys. Els participants han reclamat que Educació acceleri els tràmits per fer realitat un equipament llargament reivindicat i han considerat «inacceptable» que l’inici del projecte no estigui previst fins a l’any 2031.
La Taula de Treball recorda que l’Ajuntament de Maçanet va cedir fa tres anys els terrenys destinats al futur institut i que aquests ja són propietat de la Generalitat, fet que, segons els convocants, hauria de permetre desencallar la construcció del nou centre.
En un comunicat, l'Ajuntament afirma que la marxa lenta s’ha desenvolupat de manera pacífica i reivindicativa, amb la participació de famílies, infants, avis i àvies, representants dels centres educatius, entitats locals i veïns del municipi. Durant el recorregut, els assistents han fet sentir consignes com «Volem l’institut» i «Per una educació digna a Maçanet, ja», acompanyades pel ritme d’una batucada.
Creixement del municipi
Els convocants també han posat l’accent en el creixement de Maçanet de la Selva, que s’apropa als 8.500 habitants, i han defensat que el municipi necessita unes infraestructures educatives adequades a la seva realitat actual. Per això, reclamen al Departament d’Educació una aposta clara pels equipaments educatius locals i la dotació dels recursos necessaris per garantir una educació pública de qualitat.
Des de la Taula de Treball s’ha valorat positivament la participació ciutadana en la mobilització i s’ha anunciat que durant les pròximes setmanes es valoraran noves accions reivindicatives per continuar reclamant una solució definitiva i denunciar la manca de recursos educatius que, asseguren, Maçanet arrossega des de fa anys.
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