CSIF denuncia un clima «tòxic i insostenible» a la Policia Local de Tossa de Mar
El sindicat dona suport als agents i acusa l’Ajuntament de no haver actuat davant un conflicte laboral marcat per expedients, suspensions de sou i feina, presumptes greuges interns i possibles filtracions
El sindicat CSIF ha denunciat la situació laboral que, segons assegura, viu des de fa temps la Policia Local de Tossa de Mar i ha expressat el seu suport als agents afectats. L’organització parla d’un clima «tòxic i insostenible» dins del cos i reclama a l’Ajuntament que adopti mesures per posar fi a una situació que considera perjudicial tant per als professionals com per al servei públic.
Segons CSIF, ja l’any 2023 va demanar formalment a l’alcalde que es fes un estudi de riscos psicosocials davant el deteriorament de l’ambient laboral a la plantilla. El sindicat assegura que aquesta petició no es va atendre i sosté que la manca d’actuació municipal ha contribuït a agreujar el conflicte intern.
L’organització vincula aquesta situació amb diversos episodis que han afectat agents del cos. Entre aquests, recorda l’obertura d’expedients disciplinaris a sis membres de la Policia Local de Tossa de Mar arran d’una actuació del juliol del 2022 amb un home que anava begut. En aquell moment, l’Ajuntament va assegurar que els fets eren «molt greus» i va obrir un expedient que va acabar amb la suspensió cautelar de sou i feina dels agents.
El cas va arribar a l’Audiència de Girona, que el gener del 2025 va tombar la suspensió de sou i feina imposada als sis policies. Arran d’aquella resolució, l’Ajuntament va acordar aixecar les mesures cautelars, coordinar la reincorporació dels agents, el «rescabalament» dels imports retinguts i el de les despeses de defensa. El consistori també va arxivar l’expedient contra cinc dels policies.
En aquell moment, l’Ajuntament va defensar que havia actuat d’acord amb la «legalitat» i va justificar la mesura cautelar per la gravetat de les investigacions judicials prèvies del Jutjat de Blanes, que havia ordenat l’obertura de judici oral contra els agents. El consistori també va lamentar la situació viscuda pels policies i va condemnar la demora «injustificable» en la instrucció judicial.
CSIF, en canvi, considera que els agents van patir una exposició pública i un «greu perjudici professional i personal». El sindicat sosté que la pràctica policial qüestionada corresponia al protocol que s’ensenya a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i critica que el consistori tirés endavant l’expedient malgrat els advertiments sindicals.
El sindicat també denuncia que, mentre part de la plantilla es trobava apartada del servei, es va obrir una convocatòria de promoció interna per a places de caporal. CSIF considera que aquesta situació «va limitar les possibilitats reals de participació i progressió professional» dels agents expedientats, que es trobaven sota una forta pressió personal, laboral i econòmica.
L’organització assenyala, a més, «presumptes greuges comparatius» dins del cos, especialment en l’accés a cursos de formació i en determinades decisions organitzatives. En aquest context, qüestiona que algunes oportunitats professionals hagin recaigut sempre sobre les mateixes persones i reclama transparència en els processos interns.
Publicar a les xarxes
Un altre dels casos denunciats pel sindicat és l’expedient obert a un agent amb una sanció d’un any de suspensió de feina i sou per haver publicat a les xarxes socials una imatge relacionada amb un control de drogues. CSIF defensa que la publicació «no contenia dades personals ni permetia identificar cap ciutadà» i critica que altres imatges de contingut policial similar difoses des de canals oficials no hagin rebut el mateix tractament.
El sindicat també posa el focus en la presència d’una agent amb uniforme oficial en la «publicitat d’una acadèmia d’oposicions», un fet que, segons CSIF, no hauria estat objecte de cap investigació. L’organització afirma que havia demanat explicacions sobre aquesta qüestió i considera que la resposta municipal no resolia les preguntes plantejades.
Filtracions
CSIF alerta igualment de «possibles filtracions internes» d’escrits sindicals registrats oficialment davant l’Ajuntament. El sindicat assegura que, cada vegada que presenta queixes sobre la situació de la Policia Local o sobre actuacions de comandaments, determinades persones en tenen coneixement abans que es resolgui la petició, i reclama que s’aclareixin aquests fets.
«Els membres de la Policia Local de Tossa de Mar afectats podeu comptar amb tot el suport de CSIF, en defensa de la vostra dignitat i de la vostra professionalitat», assenyala l’organització sindical.
CSIF reclama a l’equip de govern municipal que actuï per restaurar un clima laboral basat en la transparència, la igualtat de tracte, el respecte als drets laborals i la professionalitat dels agents. El sindicat anuncia que continuarà impulsant les actuacions sindicals i legals que consideri necessàries per defensar els treballadors afectats.
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