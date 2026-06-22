Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies
L'home ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital Josep Trueta de Girona
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Una persona ha resultat ferida crítica en un xoc per encalç entre dos camions que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda a Arbúcies, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre ha tingut lloc poc abans de les cinc al quilòmetre 202,9 de la carretera C-25. El ferit ha estat traslladat en un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Josep Trueta de Girona. A banda de l'helicòpter, el SEM ha activat tres ambulàncies. L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida i ha causat circulació amb congestió.
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