L'Aeroport de Girona-Costa Brava rep uns 900 estudiants en visites divulgatives
Durant aquest curs acadèmic s'han realitzat 41 visites amb grups d'alumnes de totes les edats
L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha rebut durant aquest curs acadèmic 887 alumnes i uns 132 professors en visites divulgatives per conèixer de primera mà la infraestructura. L'aeroport ha organitzat 41 visites de centres educatius amb grups d'alumnes de totes les edats, des d'educació primària fins a cicles formatius, així com d'educació especial.
Les visites a l'aeroport són gratuïtes i tenen una durada aproximada de dues hores i mitja, durant les quals es mostren als alumnes els espais i els serveis que conformen l'aeroport. Els estudiants es familiaritzen amb la terminal i els processos aeroportuaris, seguint el mateix recorregut que fan els passatgers, tant de sortida com d'arribada, i coneixen el funcionament dels espais de facturació, controls de seguretat i passaports o embarcament.
Així mateix, durant el recorregut es comenten curiositats de l'operativa aeroportuària i de les funcions d'alguns col·lectius de l'aeroport com el Servei de Salvament i Extinció d'Incendis, Pista i Plataforma o Control de Fauna. Durant el proper curs acadèmic, les visites es podran fer des de l'1 de novembre fins al 31 de març, durant la temporada d'hivern.
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