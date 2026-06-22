Mor un motorista de 53 anys en accident a la C-63 a Lloret de Mar
El veí de Vidreres ha xocat amb un turisme quan circulava pel voral i ha acabat impactant contra un arbre; els efectius d'emergències li han practicat maniobres de reanimació sense poder salvar-li la vida
Un motorista de 53 anys, veí de Vidreres, ha mort aquest dilluns a la tarda en un accident de trànsit al tram urbà de la carretera C-63, a Lloret de Mar.
El sinistre s’ha produït cap a dos quarts de quatre de la tarda, quan, segons fonts policials, el motorista circulava pel voral de la via i un turisme ha iniciat una maniobra de gir per accedir a un carrer de la zona del polígon (quilòmetre 0,2 de la C-63 en tram urbà). En aquell moment s’ha produït la col·lisió entre els dos vehicles.
Arran de l’impacte, el motorista ha perdut el control de la motocicleta, una BMW de 1.200 centímetres cúbics, i ha acabat impactant contra un arbre.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local, Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han practicat maniobres de reanimació al motorista, però finalment no han pogut salvar-li la vida.
La Policia Local de Lloret de Mar, que s’ha fet càrrec de la investigació i de l’elaboració de l’atestat per determinar les causes exactes del sinistre.
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