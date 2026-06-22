Persecució de 70 quilòmetres després que un conductor se saltés un control de la Policia Local a Vidreres
La fugida dura prop d’una hora i acaba amb el conductor detingut a Manlleu després de circular de forma temerària per l'Eix Transversal
Una persecució policial que va començar a Vidreres va acabar diumenge de matinada a Manlleu amb un conductor detingut després d’haver-se saltat un control de la Policia Local. La fugida es va allargar prop d’una hora i el conductor va arribar a recórrer uns 70 quilòmetres abans de ser interceptat.
Els fets van començar cap a tres quarts de quatre de la matinada a peu de la C-63, en una de les rotondes d’accés a la urbanització de Terrafortuna, on la Policia Local de Vidreres feia un control preventiu habitual de les nits de cap de setmana. En aquest tipus de dispositius, els agents comproven possibles alcoholèmies i consum de drogues, així com la documentació dels conductors i dels vehicles.
Segons fonts policials, una furgoneta que s’aproximava al control va fer una maniobra evasiva en veure els agents i no es va aturar. La patrulla va començar a seguir el vehicle per la C-63, que va enfilar cap a l’N-2 i posteriorment va accedir a l’Eix Transversal, a la zona de l'aeroport de Girona i va circular en sentit Vic.
Persecució accidentada
Durant el recorregut, s’hi van anar afegint altres cossos de seguretat, entre els quals policies locals de la zona i patrulles dels Mossos d’Esquadra de la Selva interior, de Girona i de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona i d’Osona.
Segons les mateixes fonts, els agents van intentar aturar la furgoneta i fer reduir la velocitat al conductor, però aquest va continuar circulant de manera temerària, segons fonts policials. La fugida va posar en risc tant els policies que participaven en el dispositiu com la resta d’usuaris de la via.
Finalment, quan arribava a Vic, el vehicle també es va saltar un control i la persecució va acabar a la ciutat de Manlleu, on el vehicle va xocar contra els Mossos d’Esquadra i el conductor va ser detingut. Arran de la col·lisió, dos agents van resultar ferits lleus.
L’arrestat està investigat per delictes com conducció temerària i desobediència als agents de l’autoritat, entre altres. Pel que fa a la documentació del vehicle i del detingut, les primeres comprovacions no van detectar cap infracció administrativa. De moment, no ha transcendit el motiu pel qual l’home va decidir saltar-se el control.
El cas ha quedat en mans dels Mossos de la comissaria de Vic que ho investiga.
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