Tossa de Mar actua d'urgència aquesta setmana a dues torres de la muralla pel risc de despreniments
Un estudi que elabora un tècnic extern ha advertit que hi ha problemes estructuras i ha recomanat actuar en aquests dos punts on es col·locaran malles de protecció
El govern ha aprovat una ordenança per regular els grups que visiten el monument pendent d'un Pla Director per part de l'Estat per abordar una rehablitació i els futurs usos
L'Ajuntament de Tossa de Mar ha decidit intervenir de manera immediata aquesta setmana a dues de les torres de la muralla medieval després que un estudi que s'està elaborant per part d'un tècnic extern hagi detectat risc greu per a la seguretat per possibles despreniments. S'instal·laran unes malles protectores a les dues torres. També s'ha aprovat una ordenança reguladora que limita a 25 el nombre de persones dels grups que visiten el recinte. Les mesures es prenen de forma preventiva a l'espera que es disposi del pla director que elaborarà l'Estat, titular de la muralla, que ha de preveure la rehabilitació integral o els usos. La previsió és que el dia 26 de juny estigui resolt.
L'Ajuntament de Tossa de Mar ha passat per un periple de tres anys per aclarir la titularitat de les muralles. Una vegada conclòs que són de l'Estat, serà aquesta administració qui redactar el Pla Director i posteriorment es preveu fer una encomana de gestió perquè hi pugui actuar el govern municipal. Paral·lelament, s'ha continuat treballant per conèixer l'abast del deteriorament i si cal prendre mesures per evitar risc per a les persones. Alguns punts ja compten amb perímetres de seguretat al voltant de les muralles, però ara s'intervindrà en punts crítics.
El govern va encarregar a un assessor extern un informe del seu estat i possibles mesures de seguretat que ha començat a aclarir la situació. L'alcalde, Martí Pujals, ha explicat que "no només són simples despreniments de pedres com pensàvem, perquè nosaltres enteníem el que visualitzàvem des de baix, que era una degradació del rejuntat i despreniment de peces puntuals". S'han trobat pedres a terra que han caigut d'altures d'entre 8 i 9 metres que constata que "són molt perilloses".
El tècnic que elabora l'informe els ha informat que no només és això sinó que hi ha problemes més importants estructurals amb danys al coronament d'algunes torres, entre altres problemes més petits d'erosió. "Les pedres se'ls queden a les mans, és un problema molt greu", diu Pujals.
"Encara no ha fet l'informe definitiu, però ens ha fet el que es diu una nota tècnica advertint de coses que no es poden demorar que hi ha un perill greu en dues torres", la de Ses Hores i la d'es Codolar. Tot i que no és la millor època de l'any per actuar, s'han vist obligats a portar a terme mesures. Avui i demà, i els dies 25 i 26, està previst col·locar unes malles de seguretat per contenir. Es farà sense la intervenció de maquinària, amb personal que actuarà a la muralla, per reduir les molèsties als negocis. Només son mesures preventives de protecció.
Pujals és clar i constata que "el problema de fons és que estaven abandonades, que no s'ha fet una actuació de conservació en els últims 30 anys" i, per tant, "no descarto que puguin arribar altres notes tècnics abans que acabi l'informe complet" advertint d'altres perills. La única gran actuació es va fer durant els anys de la República. Ara s'espera que una vegada enllestit el Pla Director es faci una intervenció integral.
15.000 visitants diaris
Al marge de garantir la seguretat i a l'espera del pla director que inclourà la possibilitat de restringir l'accés, s'ha aprovat una ordenança reguladora que limita a 25 el nombre de persones dels grups que visiten la muralla. L'ordenança està aprovada i està en període informatiu.
Les càmeres intel·ligents situades a la part baixa xifren pics de visites diàries de 15.000 persones. El govern diferencia els grups que venen a passar tota la jornada, d'altres, molts nombrosos, que venen únicament durant una hora i marxen a una altra visita en paquets turístics que se'ls ofereixen de diverses activitats diàries. "Estem fent una campanya per limitar-los perquè és molt escandalós", diu l'alcalde. El govern treballa per anar aplicant mesures que regulin l'accés perquè sigui sostenible, segur i suposi un retorn al municipi.
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