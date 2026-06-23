Amenaça una treballadora d'un supermercat de Blanes amb un ganivet i la policia el deté hores després en una baralla
La descripció facilitada pels testimonis va permetre identificar una persona ja coneguda pels agents locals i iniciar-ne la recerca
La Policia Local de Blanes va detenir un home com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació en un supermercat del barri d’Els Pins, després que hauria amenaçat amb un ganivet una treballadora de l’establiment i s’hauria endut diners de la caixa registradora. El sospitós va ser localitzat unes dues hores més tard en un bar proper, on participava en una baralla amb dues persones més.
Els fets van passar el 4 de juny, poc després d’un quart de set de la tarda, quan la Policia Local de Blanes va rebre l’avís d’un robatori en un supermercat de Blanes. Segons els testimonis, l’autor hauria exhibit un ganivet per intimidar una empleada i hauria agafat diners de la caixa registradora abans de fugir.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar sis dotacions policials. La descripció facilitada pels testimonis va permetre als agents identificar una persona que podia coincidir amb el presumpte autor. Segons la policia, es tractava d’un home conegut pels agents i que viu a prop del supermercat on s’hauria produït el robatori.
Les patrulles es van adreçar al domicili del sospitós, però no el van localitzar. Després d’una recerca per la zona, cap a dos quarts de nou del vespre, una patrulla va observar una baralla en un bar de Blanes, també situat a prop del supermercat i del domicili del presumpte autor.
En l’enfrontament hi havia tres persones implicades. Una d’elles va ser identificada com l’home que la policia buscava pel robatori amb ganivet al supermercat. Els agents el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació, informa l'ajuntament.
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