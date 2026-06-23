El camioner ferit crític en un accident a Arbúcies està ingressat a l’UCI del Trueta
L’home es troba estable dins la gravetat després del xoc per encalç amb un altre vehicle pesant a l'Eix
El camioner ferit crític aquest dilluns a la tarda en un accident a l’Eix Transversal, a l’altura d’Arbúcies, està ingressat a la unitat de cures intensives de l’hospital Josep Trueta de Girona.
Segons han informat fonts del centre sanitari, l’home està atès a l’UCI i es troba estable dins la gravetat després del sinistre, que va obligar a evacuar-lo en helicòpter medicalitzat fins a l’hospital gironí.
L’accident va tenir lloc poc abans de les cinc de la tarda al quilòmetre 202,9 de la C-25, en terme municipal d’Arbúcies. Per causes que s’investiguen, es va produir un xoc per encalç entre dos camions.
Arran del sinistre, el Sistema d’Emergències Mèdiques va activar un helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies. El ferit va ser traslladat en estat crític al Trueta.
L’accident també va tenir afectacions viàries a l’Eix Transversal.
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