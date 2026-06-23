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El camioner ferit crític en un accident a Arbúcies està ingressat a l’UCI del Trueta

L’home es troba estable dins la gravetat després del xoc per encalç amb un altre vehicle pesant a l'Eix

Els dos camions accidentats a l'Eix Transversal al seu pas per Arbúcies.

Els dos camions accidentats a l'Eix Transversal al seu pas per Arbúcies. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Arbúcies

El camioner ferit crític aquest dilluns a la tarda en un accident a l’Eix Transversal, a l’altura d’Arbúcies, està ingressat a la unitat de cures intensives de l’hospital Josep Trueta de Girona.

Segons han informat fonts del centre sanitari, l’home està atès a l’UCI i es troba estable dins la gravetat després del sinistre, que va obligar a evacuar-lo en helicòpter medicalitzat fins a l’hospital gironí.

L’accident va tenir lloc poc abans de les cinc de la tarda al quilòmetre 202,9 de la C-25, en terme municipal d’Arbúcies. Per causes que s’investiguen, es va produir un xoc per encalç entre dos camions.

VÍDEO | Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies

VÍDEO | Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies

Cedida

Arran del sinistre, el Sistema d’Emergències Mèdiques va activar un helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies. El ferit va ser traslladat en estat crític al Trueta.

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L’accident també va tenir afectacions viàries a l’Eix Transversal.

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