Detinguts quatre joves per arrencar cadenes del coll amb violència a Lloret
Les víctimes van ser assaltades de matinada en dos punts del municipi; la investigació continua oberta i no es descarten més detencions
Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre joves amb antecedents policials en dos dies a Lloret de Mar com a presumptes autors de dos robatoris violents. En tots dos casos, les víctimes van ser assaltades de matinada i els van arrencar cadenes del coll.
El primer robatori amb violència va passar el 20 de juny, cap a les sis del matí, al carrer Ponent de Lloret de Mar. Segons la policia, un noi que caminava per la zona va ser abordat per un jove que li va arrencar la cadena del coll. La víctima va perseguir el presumpte autor i va poder recuperar la joia, però l’assaltant també li va sostreure un cigarret electrònic tipus vàper.
Després de tenir coneixement dels fets, una patrulla dels Mossos d’Esquadra va localitzar a l’avinguda Just Marlés un jove que coincidia amb la descripció facilitada. En veure els agents, el noi va llençar dues cadenes a la riera. Els policies el van identificar i escorcollar, i li van trobar el cigarret electrònic. També van recuperar les dues cadenes, una de les quals corresponia a la víctima. L’home, de 26 anys, va quedar detingut com a presumpte autor d’un robatori amb violència.
El segon cas va tenir lloc l’endemà, 21 de juny, cap a un quart i cinc de la matinada, a l’avinguda Vila de Blanes de Lloret de Mar. La víctima va ser abordada per quatre joves que, segons el relat policial, la van agafar pel coll, la van amenaçar i li van donar un cop de puny abans de sostreure-li la cadena.
Poc després, els Mossos van localitzar tres nois que coincidien amb la descripció facilitada per la víctima. Durant la identificació, els agents van trobar una cadena a la butxaca dels pantalons d’un d’ells, tot i que no era la que havia estat sostreta en aquest robatori violent. Davant els indicis de la seva participació en els fets, els tres joves van ser detinguts.
La investigació continua oberta i la policia no descarta noves detencions relacionades amb els robatoris violents a Lloret de Mar.
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