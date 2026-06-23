L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
L'ambaixador britànic a Espanya destaca la "dedicació excepcional" de Pere Garriga en la commemoració dels 112 morts en l'accident del Montseny
L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, rebrà el 3 de juliol la British Empire Medal, coincidint amb una jornada commemorativa del 56è aniversari de l'Accident aeri del Montseny.
La distinció, concedida pel rei Carles III del Regne Unit, reconeix la seva tasca sostinguda en la preservació i difusió de la memòria de les víctimes britàniques del sinistre de 1970, en què van morir 112 persones quan un avió de la companyia Dan-Air es va estavellar al Montseny, a la zona de les Agudes.
Els actes començaran amb una recepció institucional a l’Ajuntament d’Arbúcies i continuaran al cementiri municipal, on se celebrarà l’homenatge anual a les víctimes. Posteriorment, el Museu Etnològic del Montseny acollirà la cerimònia oficial de lliurament de la medalla.
L’ambaixador britànic a Espanya, Alex Ellis, ha destacat la “dedicació excepcional” de Garriga en la commemoració de les víctimes i ha subratllat la importància de mantenir viva la memòria històrica amb dignitat i respecte.
Per la seva banda, Pere Garriga ha expressat que el reconeixement “no és només personal, sinó col·lectiu”, i ha volgut posar en valor el compromís del poble d’Arbúcies amb les famílies de les víctimes durant més de cinc dècades.
Amb aquest reconeixement internacional, es reforça el vincle històric entre el municipi i les víctimes de la tragèdia, consolidant una tradició de memòria i homenatge que es manté viva des de fa més de mig segle.
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