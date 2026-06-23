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Lloret de Mar signa un acord pioner per impulsar un turisme sostenible amb el Regne Unit

El conveni, signat també amb municipis com Benidorm i Calvià, pretén analitzar l'evolució dels turistes britànics i identificar oportunitats per desestacionalitzar la demanda.

L'alcalde, segon per l'esquerra, durant la trobada.

L'alcalde, segon per l'esquerra, durant la trobada. / David Lopez Villalta

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Redacció

Redacció

Lloret de Mar

L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha viatjat a Madrid per formalitzar un acord de col·laboració destinat a impulsar un nou model de gestió turística basat en la sostenibilitat i la digitalització. L’objectiu principal és reforçar les relacions turístiques entre el Regne Unit i Espanya, en un context de transformació del sector.

L’acord s’ha signat conjuntament amb el Ministeri d’Indústria i Turisme, encapçalat pel ministre Jordi Hereu, així com amb representants institucionals de diversos municipis turístics: Antonio Pérez (Benidorm), Juan Antonio Amengual (Calvià) i José Luis Sanz (Sevilla). També hi ha participat Mark Tanzer, director executiu d’ABTA – The Travel Association, la principal organització de la indústria turística britànica.

Aquesta iniciativa pionera pretén reforçar la col·laboració entre administracions públiques, destinacions turístiques i el sector privat per fer front a reptes comuns com la sostenibilitat, la convivència amb els residents i l’evolució dels mercats turístics.

El conveni estableix un protocol d’actuació centrat en quatre àmbits principals: l’anàlisi de l’evolució dels turistes britànics a Espanya i la seva acceptació social; la identificació d’oportunitats per desestacionalitzar la demanda; la recopilació i aplicació de bones pràctiques en gestió turística; i l’avaluació del progrés cap a una oferta turística més sostenible i de baixes emissions.

Segons ha destacat Lamelas, el mercat britànic té una importància estratègica per a Lloret de Mar, ja que representa més d’un 10% de les pernoctacions. “Disposar d’informació actualitzada i contrastada és essencial per planificar adequadament les polítiques turístiques municipals”, ha afirmat. En aquest sentit, l’acord permetrà avançar en la presa de decisions basada en dades i en el treball conjunt amb altres destinacions líders.

El conveni tindrà una durada inicial de dos anys i es regirà per principis com la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, la cooperació publicoprivada i la innovació.

Creixement sostingut del mercat britànic

El mercat britànic continua consolidant-se com un dels principals emissors de turistes cap a Lloret de Mar. Actualment, és el tercer mercat més important per a la destinació, només per darrere d’Espanya i França, i per davant de països com Polònia, Itàlia i Alemanya.

Durant l’any 2025, Lloret de Mar va rebre 115.210 visitants procedents del Regne Unit, una xifra que representa el 9,40% del total de turistes. A més, es van registrar 618.662 pernoctacions de turistes britànics.

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Aquest mercat destaca no només pel seu volum, sinó també per la seva fidelització i la seva capacitat de contribuir a la desestacionalització de la temporada turística, factors clau per a l’estabilitat del sector al municipi.

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