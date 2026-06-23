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Mor un conductor d'un camió en xocar amb un altre camió a l’AP-7 a Riudellots

L’accident ha obligat a tallar l’autopista en sentit França i ha provocat nou quilòmetres de retencions

Serveis d’emergència treballant al lloc de l’accident a l’AP-7, a Riudellots de la Selva.

Serveis d’emergència treballant al lloc de l’accident a l’AP-7, a Riudellots de la Selva. / Miquel Cornellà de la Cruz

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Riudellots de la Selva

El conductor d’un camió ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident a l’AP-7, a Riudellots de la Selva. El xoc ha passat al punt quilomètric 72, en sentit França, i hi han estat implicats dos camions.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 17.02 hores. Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut un encalç entre dos vehicles pesants, amb l’impacte d’un camió contra la part posterior de l’altre. A conseqüència de l’accident, el conductor d’un dels vehicles ha mort i una altra persona ha resultat ferida lleu. Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. L’accident ha obligat a tallar l’autopista en sentit França. El trànsit s’ha desviat per la sortida de Maçanet de la Selva i s’han arribat a registrar uns nou quilòmetres de retencions en sentit nord.

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