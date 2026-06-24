El camioner mort en accident a l'AP-7 a Riudellots era un veí de Celrà de 42 anys
En menys de 24 hores també ha mort un motorista en un sinistre en via urbana de Lloret de Mar
El camioner mort aquest dimarts a la tarda en un accident a l’AP-7 a Riudellots de la Selva era un home de 42 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Celrà. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la víctima és I.F., conductor d’un dels dos vehicles pesants implicats en el sinistre.
L’accident es va produir al punt quilomètric 72 de l’AP-7, en sentit França, a Riudellots de la Selva. Els Mossos d’Esquadra de Trànsit van rebre l’avís a les cinc de la tarda i, per causes que encara s’estan investigant, hi va haver un encalç entre dos camions. Un dels vehicles pesants va impactar contra la part posterior de l’altre. A conseqüència del xoc, el conductor d’un dels camions va morir i una altra persona va resultar ferida lleu.
Segon mort d'accident
La mort del camioner a Riudellots va convertir-se en el segon accident mortal a la província en menys de 24 hores. Dilluns a la tarda, un motorista de 53 anys i veí de Vidreres va morir en un sinistre al tram urbà de la C-63, a l’avinguda de les Alegries de Lloret de Mar.
En aquest cas, segons fonts policials, el motorista avançava vehicles pel voral quan un turisme va iniciar una maniobra de gir per accedir a un carrer de la zona del polígon. Arran de la col·lisió, el motorista va perdre el control de la motocicleta, una BMW de 1.200 centímetres cúbics, i va acabar impactant contra un arbre. Els serveis d’emergència van intentar reanimar-lo, però finalment no van poder salvar-li la vida. La Policia Local de Lloret de Mar s’ha fet càrrec de la investigació.
Deu morts a les carreteres
Amb aquesta víctima mortal, ja són deu les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres gironines des de principis d’any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Per comarques, amb el de Riudellots ja se n’han registrat quatre a la Selva, dues al Gironès, dues a la Garrotxa i dues més a l’Alt Empordà. Al conjunt de Catalunya, la xifra s’eleva a 63 víctimes mortals en vies interurbanes, segons xifres provisionals del Servei Català de Trànsit.
Subscriu-te per seguir llegint
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La banyolina Laura Tallada, millor nota de les PAU de Catalunya: 'Estic en xoc, no m'agrada ser el centre d'atenció
- Mor un conductor d'un camió en xocar amb un altre camió a l’AP-7 a Riudellots
- Necrològiques del 23 de juny
- Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies
- El millor any d’Hipra: factura més de 500 milions d'euros i guanya 53,9 milions
- Els millors plans per a passar una bona revetlla de Sant Joan a les comarques gironines
- Endesa talla la llum de manera preventiva en diversos punts de Girona pels incendis