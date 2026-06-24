La Colla Gegantera de Lloret porta els gegants indians a una trobada internacional a Portugal
La colla lloretenca ha participat en la 35a Trobada Internacional de Gegantons i Capgrossos, coincidint amb els 30 anys de la colla portuguesa Ida e Volta
La Colla Gegantera de Lloret de Mar va participar el darrer cap de setmana en la 35a Trobada Internacional de Gegantons i Capgrossos de Braga, a Portugal. La sortida, que es va fer del 19 al 21 de juny, va coincidir amb la celebració dels 30 anys de la colla portuguesa d’Ida i Volta, entitat organitzadora de la trobada i amfitriona de les colles convidades. La colla de Lloret per la seva banda, celebrat aquest 2026, 15 anys. Van assistir 40 colles i 1800 integrants.
La participació lloretenca és el resultat d’un any de contactes i preparatius. El vincle amb Braga va començar el maig de l’any passat, quan la Colla Gegantera de Lloret va estrenar els nous gegants indians, després de l’accident que havien patit l’any 2023 a Timisoara, a Romania. Un accident de trànsit va suposar fer malbé les figures de les quals es va fer una rèplica. Arran d’aquella estrena, la colla portuguesa va mostrar interès a convidar els geganters lloretencs a la trobada internacional d’enguany.
La colla de Lloret va viatjar acompanyada de la Colla Gegantera de l’Hospitalet de l’Infant, amb qui manté una relació estreta des de fa anys. De fet, l’entitat tarragonina és padrina dels nous gegants indians de Lloret. Les dues colles catalanes han treballat conjuntament durant els darrers mesos per poder participar en la trobada de Braga.
Els actes van començar divendres amb la rebuda per part de la Colla de Braga i un dinar de germanor entre les colles de Lloret de Mar, l’Hospitalet de l’Infant i Braga. A la tarda, els participants van poder conèixer la ciutat i, al vespre, la colla lloretenca va prendre part en el Sarau Cultural, una activitat dedicada a mostrar la imatgeria de la cultura popular amb música tradicional.
Recepció institucional
Dissabte la colla va assistir a la recepció institucional a l’Ajuntament de Braga, amb la presència de les autoritats portugueses i del delegat del Govern de la Generalitat a Portugal, Rui Reis. Durant l’acte també es va fer l’intercanvi d’obsequis amb la Colla de Braga i l’Ajuntament. La trobada va servir per compartir la cultura gegantera catalana i reforçar els vincles amb les entitats portugueses.
Un dels moments centrals de la sortida va ser la gran cercavila de dissabte al vespre pels carrers del centre de Braga. La desfilada, que va començar a dos quarts de deu de la nit, va reunir unes 1.800 persones entre portadors de gegants, músics i participants de les diferents colles. Els carrers, plens de públic amb motiu de les festes de São João, van oferir una rebuda multitudinària als gegants de Lloret.
Balls catalans
La cercavila va culminar a la plaça de la República, on les colles van entrar fent els seus balls. La Colla Gegantera de Lloret hi va poder interpretar els seus balls protocol·laris i va participar després en un ball conjunt amb la resta de colles, procedents de diversos punts de Portugal, Espanya i França. L’acte es va tancar amb un espectacle de focs artificials.
Per poder mostrar els balls propis dels gegants catalans, la colla lloretenca va comptar amb l’acompanyament musical d’un grup de Salamanca, ja que els grups de música catalans estaven ocupats aquell cap de setmana.
Despertada de gegantons
Des de la colla han explicat que diumenge, els geganters de Lloret van acabar de conèixer la ciutat de Braga i van assistir a la despertada de gegantons i capgrossos, una activitat tradicional de les festes que anima els matins amb gegants, gegantons i grups de tambors, molt presents als pobles de Braga i de la regió del nord de Portugal.
Des de la Colla Gegantera de Lloret valoren l’experiència com una sortida molt enriquidora, que ha reforçat els vincles interns de l’entitat i també la relació amb la Colla de l’Hospitalet de l’Infant. La participació arriba, a més, en un any especial per a la colla lloretenca, que celebra el seu 15è aniversari.
La trobada també tindrà continuïtat a Lloret de Mar. Està previst que la colla portuguesa Ida e Volta participi l’any vinent en les festes del novembre al municipi, fet que permetrà retornar la visita i donar a conèixer a la colla de Braga la festa major, la gent i els gegants de Lloret.
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