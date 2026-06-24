El Govern vol unes instal·lacions "definitives" per a l'institut de Sils, però diu que el pressupost ja està compromès
Al març, mig miler de persones es van manifestar queixant-se d'uns barracons que tenen anys i estan "obsolets"
El Departament d'Educació assegura que vol unes "instal·lacions definitives" per a l'Institut de Sils (Selva), però assenyala que el pressupost del 2026 ja està "compromès" amb obres plurianuals que ja s'han iniciat. El Govern ha respost així a una pregunta formulada per la diputada d'Esquerra Republicana per Girona, Laia Cañigueral, després que al mes de març, més de 500 persones sortissin al carrer per queixar-se pel mal estat de les instal·lacions del centre. De fet, els manifestants asseguraven que els barracons on estudien els joves tenen molts anys i han quedat obsolets. Des d'Educació reconeixen la situació i diuen que s'ha treballat "en reforma, adequació i millora" per garantir unes condicions "adequades de seguretat i salubritat".
En aquest sentit, des del departament assenyalen que a l'estiu de 2025 es van executar obres de recondicionament de la façana de l'institut i el mes de febrer d'enguany, es van acabar diverses reparacions
en fusteria, pavimentació i xarxa de sanejament, entre altres millores de caràcter menor. A banda, Educació assenyala que durant el període no lectiu d'aquest any, està programat el tractament pictòric dels espais interiors, amb una inversió estimada de 40.000 €, IVA inclòs.
Unes obres que, però, no canvien, assegura el Govern en la resposta parlamentària, la voluntat de "dotar el centre d'unes instal·lacions definitives". Ara bé, Educació assenyala que "el pressupost d'inversió previst per al 2026 ja està compromès amb obres plurianuals iniciades amb anterioritat".
Protesta de la comunitat educativa
La polèmica amb l'Institut de Sils ve donada arran de la protesta de més de 500 persones que es va fer al març per denunciar l'estat de les instal·lacions. I és que des de fa 17 anys el centre està en barracons, uns mòduls que els professors han assegurat que ja tenien més de 20 anys i que eren obsolets.
Això fa, assegura la comunitat educativa, que es destinin molts diners a la climatització i obliguin la direcció a escollir entre pagar les factures o fer algunes activitats. En aquest sentit, critiquen que falten espais i també que els falla la connexió a internet, per exemple.
I tot plegat, malgrat que compten amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament. En aquest sentit, l'alcalde de Sils, Eduard Colomé, ja va anunciar que ja havien cedit els terrenys i que el consistori es comprometia a avançar diners perquè les obres comencin com més aviat millor.
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