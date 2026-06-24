Les obres al pont de l'entrada de Vidreres tallaran la C-63 durant un mes
Els treballs de millora s'iniciaran el pròxim dilluns i comportaran talls de trànsit a l'entrada del municipi
L’Ajuntament de Vidreres començarà el pròxim dilluns 29 de juny les obres al pont de l’entrada del municipi amb l’objectiu de millorar aquest accés principal a la població. L’actuació comportarà afectacions importants a la mobilitat, ja que la carretera C-63 romandrà tallada al trànsit.
Les obres s’iniciaran en aquest període perquè no hi ha activitat escolar ni una activitat intensa al municipi. Tot i això, afectaran el trànsit en diversos accessos i itineraris habituals per entrar i sortir del municipi, entre els quals quedarà tallat l’accés al sector del Pla de la Font.
En aquest període , l'ajuntament habilitarà itineraris alternatius perquè els conductors puguin circular amb seguretat i seguir els recorreguts recomanats. Però els veïns i veïnes si que podran entrar i sortir per accedir als seus habitatges.
La durada prevista dels treballs és d’entre tres setmanes o un mes. Per tant, s’espera que la circulació per la zona es pugui normalitzar abans de finals de juliol, tot i que la data exacta dependrà de l’evolució de les obres.
Subscriu-te per seguir llegint
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La banyolina Laura Tallada, millor nota de les PAU de Catalunya: 'Estic en xoc, no m'agrada ser el centre d'atenció
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- Mor un conductor d'un camió en xocar amb un altre camió a l’AP-7 a Riudellots
- Necrològiques del 23 de juny
- Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies
- El millor any d’Hipra: factura més de 500 milions d'euros i guanya 53,9 milions
- Els millors plans per a passar una bona revetlla de Sant Joan a les comarques gironines