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Les obres al pont de l'entrada de Vidreres tallaran la C-63 durant un mes

Els treballs de millora s'iniciaran el pròxim dilluns i comportaran talls de trànsit a l'entrada del municipi

Imatge arxiu de la carretera C-63 de Vidreres.

Imatge arxiu de la carretera C-63 de Vidreres. / DdG

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

L’Ajuntament de Vidreres començarà el pròxim dilluns 29 de juny les obres al pont de l’entrada del municipi amb l’objectiu de millorar aquest accés principal a la població. L’actuació comportarà afectacions importants a la mobilitat, ja que la carretera C-63 romandrà tallada al trànsit.

Les obres s’iniciaran en aquest període perquè no hi ha activitat escolar ni una activitat intensa al municipi. Tot i això, afectaran el trànsit en diversos accessos i itineraris habituals per entrar i sortir del municipi, entre els quals quedarà tallat l’accés al sector del Pla de la Font.

En aquest període , l'ajuntament habilitarà itineraris alternatius perquè els conductors puguin circular amb seguretat i seguir els recorreguts recomanats. Però els veïns i veïnes si que podran entrar i sortir per accedir als seus habitatges.

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La durada prevista dels treballs és d’entre tres setmanes o un mes. Per tant, s’espera que la circulació per la zona es pugui normalitzar abans de finals de juliol, tot i que la data exacta dependrà de l’evolució de les obres.

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