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Lloret de Mar activa les zones blaves d’estiu i amplia l’aparcament de Can Lloranes

Els residents empadronats gaudeixen d'una bonificació del 75% en les tarifes de les zones blaves d'aparcament d'estiu.

L'aparcament de Can Lloranes que s'ha ampliat

L'aparcament de Can Lloranes que s'ha ampliat / Ajuntament de Lloret de Mar

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Redacció

Redacció

Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa aquest dimarts la regulació de l’aparcament d’estiu amb l’objectiu de millorar la rotació de vehicles durant la temporada turística, marcada per un fort increment de visitants.

Les zones blaves d’estiu han entrat en funcionament a diversos punts del municipi, concretament a Fenals, Boadella, Canyelles i Can Lloranes. També s’han habilitat zones verdes no exclusives a Kaikuta i Marfull. Com és habitual, els residents empadronats que paguen l’impost de vehicles (IVTM) al municipi podran beneficiar-se d’una bonificació del 75%.

Una de les principals novetats d’aquest any és l’ampliació de l’aparcament de Can Lloranes, que passa a tenir fins a 160 places gràcies al finançament dels fons europeus Next Generation. Aquest espai comptarà amb servei de control durant les 24 hores al llarg de l’estiu.

D’altra banda, a partir de l’1 de juliol s’estrenarà una nova zona verda exclusiva per a residents al barri de Puigventós, amb l’objectiu de facilitar l’estacionament als veïns de la zona.

A més, des del passat 15 de juny ja està en funcionament l’aparcament dissuasiu situat a l’avinguda de les Alegries, que és gratuït i està pensat per a estades de llarga durada.

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El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha destacat que aquestes mesures permeten “ampliar la capacitat d’aparcament i millorar la comoditat dels veïns”, especialment durant els mesos d’estiu.

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